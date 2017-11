6 amerikāņu skaistules, kuras ieprecējās karaliskajās ģimenēs pirms Meganas Mārklas

Greisa Kellija - Monako princese

Aktrise Greisa Kellija laikam ir viena no vispopulārākajām amerikānietēm, kura savu dzīvi turpināja kā Eiropas princese. Aktrises karjeru sāka 20 gadu vecumā 1950. gadā, sākumā filmējoties TV seriālos, pēc tam arī kinofilmās. Par lomu 1954. gada drāmā The Country Girl Kellija saņēma Amerikas Kinoakadēmijas balvu kā labākā aktrise galvenajā lomā, kā arī otru Zelta Globusa balvu. Atveidojusi lomas trīs Alfrēda Hičkoka filmās: Dial M for Murder (1954), «Logs uz sētu» (1954), To Catch a Thief (1955). 1960. gadā Kellijai piešķirta zvaigzne Holivudas Slavas alejā. Aktrises karjeru Kellija beidza 26 gadu vecumā, kad 1956. gada aprīlī apprecējās ar Monako firstu Renjē III un kļuva par Monako princesi Greisu. Viņiem piedzima trīs bērni - Karolīna, Alberts un Stefānija. Pildot Monako princeses pienākumus, nodarbojās ar labdarību, izveidoja Princeses Greisas fondu, kas sniedza atbalstu Monako māksliniekiem. Princese Greisa gāja bojā 1982. gada 14. septembrī autoavārijā. Viņa bija pie automašīnas stūres, kad pēkšņa insulta rezultātā zaudēja kontroli un mašīna avarēja. Kopā ar viņu bija meita Stefānija, kas autoavārijā izdzīvoja.

FOTO: Vida Press

Rita Heivorte - Austrumu princese

Īstajā vārdā zvaigzne bija Margarita Karmena Kansino. Karjeru viņa sāka kā dejotāja, kuras temperaments un skaistums nesa panākumus viņas pirmajai kino lomai filmā Gilda [1946], un epizode, kurā viņa, melnā satīna kleitā tērpta, dzied Put the Blame on Mame, novelk vienu cimdu, tādējādi izpildot vienu no slavenākajām striptīza ainām visā kino vēsturē, bija arī viņas uzvara. Skaistule precējusies piecas reizes, un visi viņas vīri bija īsti bagātnieki - naftas rūpniecības darbonis no Teksasas Edvards Džadsons, producents Orsons Vells, Austrumu princis Ali Hans, dziedātājs Diks Heimss un producents Džeimss Hills. Trešajā laulībā esot, Heivorte kļuva par pirmo Holivudas aktrisi, kas ieguvusi princeses titulu.

FOTO: Vida Press

Kendra Spīrsa - princese Salva Aga Kāna

Sietlā dzimusī modele Kendra Spīrsa 2013. gadā apprecēja princi Rahimu Aga Kānu, ar kuru viņa iepazinās supermodeles Naomi Kempbelas ballītē. Kopš tā laika modele, kas defilēja Prada, Marc Jacobs un Dolce & Gabbana modes skatēs, tapa par princesi un divu bērnu māmiņu.

FOTO: Vida Press

Vallisa Simpsone - Vindzoras hercogiene

Viņš - Anglijas karalis Edvards VIII, bet viņa - divkārtēja šķirtene, necilas izcelsmes amerikāniete Besija Vallisa Vorfīlda, kura ar otro vīru Ernestu Simpsonu 20.gadu beigās ierodas Londonā. Te Vallisa, uzturoties ballītēs, kur apgrozījās Londonas krējums, satika arī Edvardu. Velsas prinča vājība bija viss amerikāniskais, tas nenoliedzami palīdzēja Vallisai iekarot prinča sirdi. 1936.gadā pēc Džordža V nāves viņa šķīrās no Ernesta Simpsona un kļuva par jaunā Anglijas karaļa Edvarda VIII oficiālo draudzeni. Turpmākais stāsts risinās pēc neierasta un Angliju šokējoša scenārija - karalis nolemj apprecēt mīļāko.

FOTO: Vida Press

Marija Šantala - Grieķijas un Dānijas kroņprincese

Marija Šantala Millere Grieķijas kroņprinci Pavlosu satika aklajā randiņā 1992. gadā. Tā kā Marijas tēvs ir miljardieris, skaidrs, ka šajā savienībā nauda nebija galvenais Jau pēc trīs gadiem pāris apprecējās Londonā. Kāzas bija varenas un norisinājās Svētās Sofijas katedrālē. Laulībā dzimuši pieci bērni - četri prinči un princese.

FOTO: Vida Press

Nora - Jordānijas karaliene

Amerikāniete Elizabete, vēlāk pieņemtā vārdā Nora, pārgāja islāma ticībā, jo 1978. gadā viņai bija gaidāmas kāzas ar Jordānijas karali Huseinu. Augušai liberālā valstī, viņai nācās pieņemt citas ģimenes un valsts tradīcijas, kas arī izdevās. Mīlestība dara brīnumus. Laulībā dzimuši četri bērni.