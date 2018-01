Ķesteris: esmu brīvs, bet neesmu zaudējis ticību mīlestībai!

Aktieris Ģirts Ķesteris šo gadu sācis mazliet citādi - viņš atteicies no TV seriālu lomām un vēlas savu uzmanību koncentrēt savai veselībai un teātra lomām. Bet kā sokas šarmantā aktiera privātajā dzīvē?

Kādā no intervijām «Egoistei» aktieris reiz teica, ka galvenais, kam ir jēga pieķerties, ir mīlestība: «Prieka un mīlestības stāvoklis ir bezgalīgs... Zini, mēs pieķeramies ļoti daudzām lietām, bet, kad tas notiek, tas viss sāk brukt. Jo vairāk pieķēries, jo vairāk brūk. Tāpēc jēga pieķerties ir tikai mīlestībai! Esmu tam visam gājis pats arī cauri – esmu pieķēries profesijai, slavai, panākumiem pat vēlmju līmenī. Pieķēries ideālajām attiecībām. To visu esmu piedzīvojis un visu to esmu pazaudējis. Lai cik dīvaini tas būtu. Gan profesionālā jomā, gan attiecībās...»

Toreiz Ģirts atzina, ka meklē līdzcilvēku: «Jebkurš vīrietis ļaujas romantiskam iemīlēšanās periodam. Skaidrs. Jebkurš vīrietis izbauda sekas, kas seko pēc tam... Jebkurš vīrietis zināmā mērā jūt vainas apziņu trešajā pakāpē, ja grūti beigt iepriekšējās attiecības un sākt jaunas. Jebkurš vīrietis meklē līdzcilvēku – sievieti. Nevis draugu. Nevis apprecēt romantiskās attiecības vai kurbulēt kaislību, bet ar kuru būt kopā. Ja mēs izlaižam romantisko periodu...»

FOTO: Edgars Kalmēns/TVNET

Un kā ir šobrīd? Žurnāla "Ievas Stāsti" intervijā aktieris atklāj, ka viņa sirds aizvien ir brīva: «Šobrīd esmu brīvs cilvēks. Man nav attiecību, uz ko es varētu bāzēt savu dzīvi, bet es neesmu zaudējis ticību mīlestībai.

Mēs neesam nākuši pasaulē, lai būtu vieni, bet, ja dzīvē tā izveidojas, nevajag sist galvu pret sienu. Prinči ir prinči.

Kurš gan ilgi var paciest prinčus! Viņiem tas komplektiņš ir citādāks. Es to saku ar veselīgu pašironiju. Attiecības ir brends, un, lai arī tās nav fundamentālas, vēlos, lai ir draudzīgas. Man ir par maz, lai satiktos tāpat vien. Bet sliktās attiecībās es nespēju dzīvot. Tad ir jāiet prom.»

Kādas attiecības tad vēlētos Ģirts Ķesteris? «Vīrietim primāri nepieciešams sevi realizēt, taču nenoliedzami es vēlos ģimeni, vēlot mīlēt. Nevis mīlēt kaislīgi, ne arī eiforiski sentimentāli - voou! -, bet vienkārši mī-l-ēt (līgani). Mīlēt karstasinīgi, kā malkot labu konjaku, kas padara dzīves kapacitāti un asinsriti straujāku - tak, tak - un atbrīvo no liekām problēmām. Bet galvenais - nevajag baidīties zaudēt. Pazaudēsi, ja būs lemts. Jebkurš zaudējums ir sākums veiksmei, laimes piepildījumam. Tikai nedrīkst sēdēt un gaidīt, kad mīlestība atnāks pati. Ja arī jūties viens, ir sociālie tīkli, vienmēr esi gaidīts korī, sporta zālē, interešu klubos, pulciņos...»

Plašāk interesanto interviju ar Ģirtu Ķesteri lasi izdevumā «Ievas Stāsti».