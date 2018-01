Mārkla: Harijs arī ir feminists!

Karaliskais pāris Kārdifā piedzīvo savu trešo publisko vizīti Lielbritānijā. Jau rakstījām, ka Padingtona stacijā Megana, vēloties būt laipna un atvērta pret publiku, piedzīvoja neērtu situāciju, kad kāda no sievietēm

strauji sakampa topošo līgavu ap kaklu, kas nav pieļaujams pēc karaliskās etiķetes.

Tomēr Megana ir jauka un viņai tas tiek piedots.

Dodoties garām fanu pūlim, Harijs un Megana uz brīdi apstājās, lai aprunātos ar vietējiem iedzīvotājiem. Kāda sieviete no pūļa Meganai teica, ka ir ļoti priecīga, ka karaliskajā ģimenē ir ienākusi feministiski domājoša persona.

«Paldies,» Mārkla atbildēja, piebilzdama par Hariju: «Viņš arī ir feminists!»

It's official - Prince Harry is a feminist, Meghan Markle revealed today. Jessica Phillips, 23, told Meghan she loved having a feminist in the Royal Family. pic.twitter.com/Ve2jguL5Yi— Jack Royston (@Jack_Royston) January 18, 2018