Vai mūsdienu sievietei maz vajag džentlmeni?

Laikā, kad sieviete tik daudz ko var izdarīt pašas spēkiem – gan nodrošinot iztiku sev un ģimenei, gan, ja nepieciešams, nomainot automašīnai riepu, cik lielu palīdzību viņa ikdienā un mājas solī sagaida no vīrieša? Vai par džentlmeņiem, kuri aktīvi iesaistās ģimenes sadzīvē, palaiž dāmas pa priekšu un pēc vakariņām nomazgā traukus, drīz varēsim lasīt tikai vēstures grāmatās? Un vai sievietēm šāda palīdzība vispār ir vajadzīga un viņas to novērtē? Kā tiek dalīti darbi un rēķini mūsdienu ģimenēs?

Tik spraiga diskusija televīzijas sievietēm «STV Pirmā!» sarunu šovā «Starp mums runājot», kas, kā ierasts, pie TV skatītājiem nonāks otrdienas vakarā, raisījās starp dziedātāju Ievu Sutugovu un improvizatoru Rihardu Sniegu.

«Man patīk, ka man attaisa durvis vai pasniedz mēteli. Un vēl man ārkārtīgi simpātiski liekas - ja es visbiežāk mazgāju traukus un taisu ēst, tad ir brīži, kad atnāku mājās un tur cilvēks ir nomazgājis traukus un uztaisījis ēst, jo viņš arī to var. Respektīvi – es varu visu, bet arī otrs cilvēks var palīdzēt. Un otrādi,» par sev vēlamo attiecību modeli stāsta Ieva Sutugova, piebilstot, ka viņai patīk vīrišķīgi vīrieši, taču dziedātāja novērtē arī to, ja vīrietis iesaistās ģimenes ikdienā – palīdz pagatavot vakariņas, nomazgā traukus vai ieliek veļu veļasmašīnā.

Taču kā ar kopīgām pusdienām un pasākumiem ārpus mājas? Kurš no abiem šādos brīžos maksā rēķinu? Rihards Sniegs neslēpj - viņam ir ļoti svarīgi, ja sieviete neuztver pašsaprotami faktu, ka tikai un vienīgi viņam ir jāmaksā rēķins. Improvizators novērtē to, ka dāma pirms maksāšanas izrāda iniciatīvu un vēlmi segt kaut daļu no izmaksām. Savukārt Ieva Sutuguva cenšas ievērot principu: ja, piemēram, vīrietis ir samaksājis par kino biļetēm, viņa ir tā, kas iegādājas popkornu. Vai arī otrādi – ja Ieva ir nopirkusi biļetes, viņa partnerim ļauj iegādāties uzkodas.