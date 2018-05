Drīz skanēs karaliskie kāzu zvani! Seko līdzi kāzu notikumiem TVNET

11:20 Vindzoras pils Svētā Džordža kapela rotāta svaigām ziedu virtenēm, gaida kāzu ceremoniju. Jau 11:30 pēc Latvijas laika tiks vērtas kapelas durvis pirmajiem kāzu viesiem.

09:30 19. maija rīts Lielbritānijā sācies patīkami satraukts, jo šī ir diena, kad princis Harijs Svētā Džordža kapelā Vindzoras pilī pie altāra satiks savu izredzēto - Meganu Mārklu.

Today Prince Harry and Ms. Markle will be married at Windsor Castle surrounded by friends and family.



Follow us @RoyalFamily @KensingtonRoyal @ClarenceHouse live all day. pic.twitter.com/ajq4yURMod— The Royal Family (@RoyalFamily) May 19, 2018