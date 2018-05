Princis un Megana apmainās laulības gredzeniem. Harijs nespēj aizturēt aizkustinājuma asaras

Megana Mārkla, mātes pavadībā, ar Rolls Royce phantom IV devusies ceļā uz kāzu norises vietu.

Megana ir tērpusies tiārā un plīvurā. Klasiski un karaliski!

