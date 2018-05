Laikmetīgā monarhija vai karaliene tomēr juta nepieciešamību uzfrišināt karaļnama PR?

Līgava ar netipisko pūru

Jau vairāki fakti padarīja šīs kāzas par netradicionālām. Pirmkārt jau Meganas

Mārklas rase, jo viņa būs pirmā citas ādas krāsas sieviete, kura ieprecas karaliskajā ģimenē. Nākamais - Megana ir šķirtene.

Arī šāds statuss nav bijis nevienai prinča līgavai. Tomēr prinča Harija ģimene un karaliene atbalsta mazdēla attiecības un kāzu datums tiek nolikts. Un arī tas ir pretējs tradīcijām - neviens no karaļnama savas kāzas nav organizējis brīvdienās. Tiesa, amerikānietes ir gan ieprecējušās britu karaļnamā, bet ne amerikāņu aktrises.

Jā, karaliene Elizabete II pieņem Meganu Mārklu ar šo sava veida neraksturīgo «pūru», kas ir ne vien jauks atbalsts mazdēlam, bet, iespējams, arī sava veida skaisti pūkains un balts PR gājiens karaļnamam.

No otras puses, nav noslēpums, ka karaliene Elizabete II saprot sava valdīšanas laika atlikumu, tāpēc šis solis varētu būt jauks mantojums.

Mēs neesam vairs stīvi aristokrāti, bet laikam līdzi ejoša monarhija.

Slavenību un rasu salidojums

Hariju un Meganu sveikt lielajā dienā bija ieradušies daudz sabiedrībā pazīstamu cilvēku, tostarp Holivudas pāris Džordžs Klūnijs ar sievu Amalu. Ģimenes draugi Bekhemi izpelnījās pat lielāku uzmanību nekā karaliskās ģimenes radinieki. Kas pirms simts gadiem nebūtu iedomājams, ka labāk pazīsti kaut kādu bumbas spārdītāju nekā visas Harija māsīcas. Un tomēr,

vai tiešām TV dīva Opra Vinfrija, tenisa zvaigzne Serēna Viljamsa, aktieris Idriss Elba ir tuvi Meganas vai Harija draugi, vai tas ir apzināts pasvītrojums atšķirīgajām rasēm,

paliek noslēpums. Kāzu viesi šajās kāzās bija patiešām īsts slavenību salidojums.

Tas pats kokteilis bija vērojams kāzu ceremonijā - tradicionālā Kenterberijas arhibīskapa Džastina Velbija vadītā laulāšana ar tumšādaino gospeļkora enerģisko dziedāšanu fonā. Ceremonijā tika dots vārds arī Episkopālās baznīcas pārstāvim Revam Maiklam Karijam, kurš afroamerikāņu ierastā intonācijā citēja Mārtina Lutera Kinga Juniora tekstu.

Kā redzams, daži karaliskās ģimenes pārstāvji ir šokā.

When you are new to this type of “ preaching “ #royalwedding pic.twitter.com/qBj8yiffBS — CECE🌷 (@guyanesee) May 19, 2018

Mūsdienīgais līgavas kleitas kompromiss

Laikam 19. maija rītā vismazāk gribētos būt Meganas Mārklas vietā, viņu taču vēros miljoniem cilvēku. Turklāt viss jāpaveic sārti baltā, tūkstošu vērtā kleitā ar 5 metrus garu plīvuru. Viens nepareizs solis uz trepēm vai sapīšanās kapelas tepiķa celiņā, un...

Tomēr Meganai, kura kāzu rītā pamodās kā aktrise, bet vakarā jau dosies gulēt kā Saseksas hercogiene, viss padevās viegli un līgavas ceļš tika noiets perfekti.

Starp citu, kleita! Visilgāk slēptais noslēpums. Kad tapa zināms, ka Megana ir izvēlējusies franču modes namu «Givenchy», iespējams, briti sajuta aizvainojumu, jo līdz šim karaļnama kāzu kleitas dizainēja tikai britu modes nami. Tomēr tā leģendārā dizainere Klāra Kellere izrādās britu izcelsmes, tāpēc

nevaram teikt, ka Megana ir lauzusi karaliskās tradīcijas, izvēloties šo modes namu. Mūsdienīgs kompromiss.

Turklāt karalienei noteikti patika ideja, ka kleitas plīvurs ir izšūts ar visu Lielbritānijas sadraudzības valstu nacionālajiem ziediem. Arī līgavas galvu rotāja karalienes Mērijas tiāra, kas nav amerikāņu tradīcija.

Vieta asarām, ikdienišķām frāzēm, mīlestībai...

Ļoti aizkustināta kāzu ceremonijā bija arī

Meganas Mārklas māte, kurai ne mazāk stresa sagādāja šī vienīgās meitas pasaka.

Mātes aizkustinošas asaras.

Tomēr viens no īpašākajiem mirkļiem bija, kad princis Harijs ieraudzīja savu topošo sievu. Viņš tiešām bija aizkustināts, skatoties uz Meganu, kuru pie altāra veda viņa tēvs, princis Čārlzs. «Paldies, tēt...» saņemot Meganas roku, Harijs teica tēvam.

Paliekot pie altāra divatā ar Meganu, Harijs kļuva emocionāls - sārtums iemetās vaigos un acis tapa miklas. «Tu izskaties fantastiski. Es ilgojos...»

bija viņa pirmais teikums savai līgavai. Jā, šis skatiens šobrīd šērojas sociālajos tīklos kā mīlestības pilnākais skatiens, kāds vien ir redzēts!

Find someone who looks at you the way Harry looks at Meghan. #RoyalWedding #HarryAndMeghan pic.twitter.com/e17vcMvtyi— BBC (@BBC) May 19, 2018