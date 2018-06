Laulātie pāri aicināti uz brīvdabas fotostudiju – foto varēs saņemt bez maksas

Brīvdabas fotostudija darbosies senioru festivāla «Zelta ritmi» laikā, un uz to īpaši aicināti ir pāri, kas laulībā dzīvo jau ilgi. Brīvdabas fotostudijā būs iespēja nofotografēties un uzreiz saņemt skaistu foto bez maksas. Festivālā darbosies arī dažādas radošās darbnīcas, vienā no tām varēs pašu rokām darināt fotorāmi nupat saņemtajai bildei. Festivāls «Zelta ritmi» šogad notiks 13. jūnijā Rīgā, Esplanādes parkā, no plkst. 11.00 līdz 15.00.