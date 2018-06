Īstu latvieti vislabāk raksturo tautas paruna

«Latvieša mīļākais ēdiens ir otrs latvietis», uzskata 49%

iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem jeb gandrīz puse no 700 aptaujātajiem. Tiesa, šis apgalvojums ir spēkā vien līdz brīdim, kamēr to attiecina uz citiem – tikai 5% Latvijas iedzīvotāju šo tautas parunu saista ar sevi.