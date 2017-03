Neļauj «slikto matu dienai» sabojāt sev noskaņojumu

Kura no mums gan vismaz reizēm nesapņo par burvīgām, gaisīgām lokām? Dažas laimīgās ir apveltītas ar tādām no dabas, bet ko iesākt pārējām? Lai izveidotu perfektas lokas, ir ierasts doties uz skaistuma saloniem. Protams, var mēģināt iegūt skaistas lokas arī mājas apstākļos, tomēr man tas parasti saistās ar laikietilpīgu un nogurdinošu procesu, kura laikā jāsatraucas par to, lai neapdedzinātu pirkstus ar matu taisnotāju vai lokšķērēm, lai pārāk ilgi nekarsētu un nesabojātu matus.

Vienlaikus jāpiedomā pie tā, lai veidojamās lokas būtu kaut cik līdzīgas savā starpā un kopā veidotu acij tīkamu frizūru… Reizēm loku veidošanas process ir tik apgrūtinošs, ka pēc tam vairs īsti negribas iet uz plānoto vakara pasākumu. Bet nepaklausīgāku matu īpašnieces noteikti atpazīs sevi situācijā, kad, veidojot lokas, pamani, ka iepriekš veidotās cirtas jau ir zaudējušas savu sākotnējo pievilcību… Nav brīnums, ka reizēm vēlamies atmest loku veidošanai ar roku un atstāt šo matu sakārtojumu profesionāļu ziņā vien īpašākiem un zīmīgākiem dzīves gadījumiem.