Par trešās sezonas Ātruma Karalieni kļūst Kristīne Mēnese!

2017. gada 11.martā sporta kompleksā «333» jau trešo sezonu pēc kārtas tika aizvadītas tikai un vienīgi dāmu autosacīkstes, kurās drifa meistars Gvido Elksnis izaicināja dāmas sacensties 333 trasē, lai noskaidrotu «Ātruma Karalieni 2017». Par titulu šogad cīnījās 32 braucējas, no kurām ātrākā un izveicīgākā bija Kristīne Mēnese, tādējādi izcīnot titulu «Ātruma Karaliene 2017»!

Šogad organizatori bija sarūpējuši dubulti sarežģītu uzdevumu, izaicinot dāmas sacensties divās dažādās trasēs – 333 lielajā trasē un 333 drošas braukšanas poligonā. Katrai trasei tika nozīmēts savs auto. Abās disciplīnās tika vērtēts labākais uzrādītais rezultāts, kurus summējot, iegūts kopvērtējuma laiks un noteikta ātrākā dāma. Par drošību trasē rūpējās 333 instruktori, kuri visu braucienu garumā atradās blakussēdētāja krēslā, sniedzot dāmām vērtīgus padomus trases veikšanā.

333 lielajā trasē tika veikts «ātruma aplis», izmantojot autocentra «Autobrava» piedāvāto jauno «emociju mehānikas» automašīnu Alfa Romeo Giulia. Šajā disciplīnā dāmu emocijas un azarts bija visaugstākajā līmenī, liekot Alfa Romeo burtiski lidot pa trasi, taisnajos posmos sasniedzot līdz pat 135 km/h lielu ātrumu. Dalībnieču uzrādītie rezultāti izrādījās ļoti blīvi - vienas sekundes ietvaros bija finišējušas desmit dāmas!

Absolūti ātrāko apļa laiku ātruma disciplīnā uzrādīja Sanita Smiltiņa (55,084 s). Otrs labākais rezultāts jaunākajai no visām dalībniecēm - divpadsmitgadīgajai Kitijai Jeršovai (55,251 s), kura par nieka piecām tūkstošdaļām pārspēja 2016. gada Ātruma Karalieni Justīni Sevčenoku (55,256 s).

Vērtējot rezultātus, tieši veiklības brauciens 333 drošas braukšanas poligonā ar mazajiem, pārsteidzošajiem un veiklajiem Fiat 500 izšķīra šo sacensību rezultātu. Poligona trase izrādījās «āķīgais» uzdevums visām dāmām. Šajā disciplīnā bija jāveic dažādu šķēršļu trase, ko veidoja slaloms, «vārti» un slidenais ūdens segums. Poligona trasē lielisku sniegumu savā otrajā braucienā spēja uzrādīt Kristīne Mēnese, distanci veicot 40,6 sekundēs un par 1,6 sekundēm pārspējot savas tiešās konkurentes Kristu Birznieci (42,2 s) un Sandru Behmani (42,2 s).

Ņemot vērā ātruma apļa blīvos rezultātus, kur līderes šķīra vien sekundes simtdaļas un pat tūkstošdaļas, Kristīnes Mēneses pārsvars poligona trasē izrādījās uzvaru nesošs. Šogad uzvaru izcīnīja un titulu Ātruma Karaliene ieguva Kristīne Mēnese, iegūstot galveno balvu 300 eiro no «Sailun riepas», 2. vietā Krista Birzniece un uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa Sandra Behmane, iegūstot vērtīgas balvas no veikaliem «Douglas» un «Ziedu Fabrika».

Sacensībās atsevišķā ieskaitē startēja dāmas arī ar pieredzi autosportā, un šeit uzvaru izcīnīja Zane Lielkāja, 2. vieta Līgai Spīķei, bet trešajā godpilnajā vietā Zane Katrīne Mēnese.

Liels prieks bija redzēt tik daudz azartisku un starojošu dāmu sacenšoties 333 trasē, kur katrai bija lieliska iespēja izmēģināt stilīgos un aizraujošos itāļu automobiļus Fiat 500 un Alfa Romeo Giulia, uzlabot savas auto vadīšanas iemaņas un labi pavadīt brīvdienu neierastā vidē.

Organizatori izsaka lielu pateicību sacensību atbalstītājiem: autocentram «Autobrava», «Sailun riepas», «Douglas», «Latauto» un «Ziedu Fabrikai»!

