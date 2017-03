5 lietas, kas jāzina par kāju vēnu izmeklēšanu un ārstēšanu

Draugiem.lv

LinkedIn Dažādi pētījumi liecina, ka ar kāju vēnu problēmām slimo gandrīz 80% sieviešu un visbiežāk šo problēmu cēlonis ir ilgstoši sēdošs vai stāvošs darbs. Ja arī tu vēlies pārliecināties par savu kāju veselību vai arī tās ārstēt, vērts ieklausīties Veselības centra 4 (VC4) Baltijas Vēnu klīnikas vadošā speciālista - asinsvadu ķirurga, flebologa Inta Ūdra padomos. Ārsta vizītkarte: Dr. Ints Ūdris Reklāma --> -->

Ātri, nekļūdīgi un nesāpīgi

1. Tā kā ar neapbruņotu aci pirmās vēnu slimības pazīmes, kā arī slēptās varikozes formas manīt nevar, parasti pielieto duplekssonogrāfiju (Duplex USG), kas ir vēnu izmeklēšanas «zelta standarts».

2. Ātrāk un nekļūdīgāk izmeklējuma rezultātu sniedz Premium klases ultrasonogrāfijas iekārtas, kas precīzi nosaka refluksu, t.i. vēnu, artēriju plūsmu. Tas ir īpaši svarīgi tad, ja vēnas ir slimas un operējamas. Duplekssonogrāfija ir palīgs nr. 1, lai izvēlētos piemērotāko ārstēšanas metodi un noteiktu plānojamās operācijas apjomu.

3. Lai izmeklējums nebūtu jāatkārto un būtu drošs par pareizu rezultātu, svarīgi, ka ārstam ir asinsvadu ultrasonodoplerogrāfijas speciālista sertifikāts un atbilstošs aprīkojums izmeklēšanai.

4. Vēnu diagnostika precīzu informāciju sniedz tikai tad, ja pacientu izmeklē stāvus vai slīpumā ar kājām uz leju, lai gravitācijas spēks pareizi iedarbotos uz asins plūsmu. Tiek pielietots speciāls fleboloģijas galds, kur pacients var droši atbalstīties un jūtas stabils.

5. Mūsdienīga asinsvadu izmeklēšana ar ultrasonogrāfu ir ātra, nesāpīga un to var veikt arī profilakses nolūkos, jo ir nekaitīga. Diagnostika ilgst aptuveni 10 – 20 minūtes un rezultātu pacients saņem uzreiz pēc izmeklējuma.

Droši, precīzi un ar izvēles iespējām

1. Pirms operācijas jāpārliecinās, vai klīnika pacientam spēj piedāvāt visas jaunākās, šobrīd pasaulē pielietotās un atzītās vēnu ārstēšanas metodes. Tās ir maztraumatiskas, neatstāj rētas, līdz minimumam tiek mazināti sāpju simptomi pēc operācijas un notiek ļoti strauja atveseļošanās, jo vēna netiek izņemta, bet injekciju veidā slēgta un pēc tam pārveidojas saistaudos. Plašais ārstēšanas metožu (tvaika mikroimpulsu metode, radiofrekvence, bioloģiskā līme, lāzers, skleroterapija, u.c) klāsts ļauj izvēlēties pacientam piemērotāko, ņemot vērā slimības formu un finansiālās iespējas.

Vēnu operācija ar lāzera metodi

Vēnu operācija ar tvaika mikroimpulsu metodi

Vēnu operācija ar radiofrekvences metodi

2. Lai vēnu operācija noritētu nekļūdīgi, pirms tās, pielietojot Duplex USG metodi, jāveic precīza vēnu pirmsoperācijas iezīmēšana ar marķieri. Lielā vēna nav redzama, tāpēc to precīzi iezīmēt var tikai ar ultrasonogrāfijas kontroli. Arī tās vēnas, kas, stāvot kājās, ir redzamas, pacientam apguļoties uz operāciju galda, vairs nav saskatāmas, tāpēc ir ļoti svarīgi veikt to iezīmēšanu. Pirms operācijas izmeklēt pacientu un iezīmēt vēnas vajadzētu pašam operējošajam ārstam.

3. Lai atrastu nervu galus, ultrasonogrāfijas iekārtu pielieto arī vēnas atsāpināšanai jebkuras endovenozās (no asinsvadu iekšpuses) operācijas laikā. Ultrasonogrāfijas kontrolē abpus vēnai ievada anestezējošo šķīdumu, kas ar ūdens spilvenu palīdzību to it kā atdala no tuvumā esošajiem audiem un nerviem, neļaujot tos pārkarsēt un bojāt. Fizioloģiskā šķīduma sastāvā esošais ūdens absorbē karstumu, bet tam pievienotās atsāpinošās un sīkos asinsvadus spazmējošās vielas, novērš asiņošanu. Lai nodrošinātu augstu precizitāti, ultrasonogrāfijas kontrolē veic arī katetra ievadīšanu vēnā.

4. Lai izvairītos no komplikācijām, slimība neatkārtotos un vēnas nebūtu jāpāroperē, svarīgi, lai speciālisti būtu augsti kvalificēti un pieredzējuši. Patlaban mūsdienīgo fleboloģijas metožu ieviesēji Latvijā un starptautisko ķirurgu un flebologu praktisko paraugoperāciju vadītāji Baltijas valstīs strādā Veselības centra 4 Baltijas vēnu klīnikā.

5. Jaunās paaudzes tehnoloģijas dod iespēju pilnībā atteikties no vispārējās narkozes, aizstājot to ar vietējo anestēziju. Tas ne tikai uzlabo US redzamību un kontroli operācijas laikā, bet arī ir saudzējošāka un drošāka pacientam, dod iespēju veikt vēnu operācijas neatkarīgi no vecuma, vispārējā veselības stāvokļa. Savukārt vēnas operējot ar cianoakrilāta (bioloģisko līmi) anestēzija vispār nav nepieciešama, jo šī procedūra ir nesāpīga. No šā gada februāra Latvijā ir iespēja vēnas operēt arī hipnozē, kas ir alternatīva sedatīviem un atsāpinošajiem medikamentiem. Tā ir saudzējoša cilvēka organismam un tai nav traucējošu blakusparādību.

Vēnu operācija ar bioloģisko līmi

Neaizmirsti pārliecināties, ka

• pēc operācijas tev tiks izsniegts operācijas kvalitātes sertifikāts uz mūžu. Tas apstiprina, ka klīnika garantē sava darba kvalitāti, un, ja pacientam operētajā vēnu posmā pēc tam rodas problēmas vai recidīvs, klīnika to novērš bez maksas.

• operācijas cenā iekļauti visi pakalpojumi - pirms un pēc konsultācija, vienreizlietojamie materiāli, anestēzija, uzturēšanās cena palātā utt., jo ir klīnikas, kur kopējās cenu izmaksas pasniedz pēc operācijas.

