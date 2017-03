Anestēzijas vietā hipnoze

Sākot ar 21. gs. hipnoze ir atzīta un tiek izmantota rietumu valstīs kā spēcīgs terapeitisks līdzeklis. Hipnozi pielieto tik dažādās sfērās, kā sāpes, onkoloģija, psihiatrija, pediatrija, ginekoloģija, ķirurģija utt. Turklāt hipnoze sasaistās ar tradicionāliem ārstniecības paņēmieniem. Tagad Veselības centrā 4 arī iespējams veikt vēnu operācijas hipnozē. Šāda iespēja patlaban nekur citur Latvijā un Baltijā nav.

Hipnoze - alternatīva sedatīviem un atsāpinošajiem medikamentiem

Pēc veiksmīgi veiktas vēnu lāzeroperācijas asinsvadu ķirurgs Žoržs Žabūrs ir gandarīts un atzīst, ka mūsdienīgās vēnu operācijas ir mazinvazīvas un to laikā nav nepieciešams pielietot vispārējo anestēziju. Taču ir pacienti, kuri baidās no operācijām un tāpēc arī nevēlas būt pie samaņas to laikā. Šādiem pacientiem parasti ķirurgs piedāvā vai nu sedatīvus (nomierinošus līdzekļus) vai arī operāciju vispārējā narkozē. «Protams, mums ir labas un drošas zāles, tomēr daudzos gadījumos pilnā anestēzija ir kontrindicēta un nopietns pārbaudījums ķermenim. Tāpēc hipnoze, ko daudzās Eiropas valstīs gadiem ilgi sekmīgi izmanto, ir alternatīva sedatīviem un atsāpinošajiem medikamentiem tradicionālajā medicīnā, lai samazinātu pirmsoperācijas bailes un atmiņas par operāciju,» atzīst dr. Žoržs Žabūrs.

Reklāma -->

-->