Pirmo reizi Latvijā organizē svētkus māmiņām gaidībās

LinkedIn 1.aprīlī un 2.aprīlī Jūrmalā notiks svētki, retrīts, pat festivāls topošajām māmiņām un viņu ģimenēm, kur tām būs iespēja iegūt jaunas un noderīgas zināšanas, atpūsties un iepazīties ar citām sievietēm līdzīgā situācijā. Nav noslēpums, ka daudzas māmiņas gaidībās šajā dzīves periodā sajūtas vientuļas, jo pēkšņi dzīves situācija ir mainījusies, draugi, kuri agrāk aicināja uz ballītēm vai aktīvu atpūtu dabā, iespējams, to vairs nedara, jo zina, ka grūtniece ir jāsaudzē, tā nedrīkst lietot alkoholu vai pārpūlēties, piemēram, braucot ar laivām vai dodoties garos pārgājienos. Topošajai mammai ir ļoti vajadzīgs kāds, kas pasaka: «Hei, man ir tāpat kā Tev. Tas ir normāli tā justies.» Tieši tādēļ ir vajadzīgs šāds pasākums, kurā grūtnieces varēs ne tikai satikties ar citām sievietēm, kas piedzīvo līdzīgas emocijas, bet arī aprunāties ar speciālistiem un relaksēties. «Gaidību svētkos» piedalīsies sabiedrībā zināmas vecmātes, dūlas, PEP mammas un citi speciālisti, kas vadīs dažādas sarunas, lekcijas un meistarklases par topošajām māmiņām aktuāliem tematiem. Pasākuma laikā, lai palīdzētu dalībniecēm atslābināties un sajust mieru sevī, notiks gongu meditācija un grūtnieču joga. Savukārt, lai topošajām māmiņām būtu vieglāk iepazīties savā starpā un tās iemācītos dažādas noderīgas, praktiskas lietas, tiks organizētas meistarklases, kurās varēs apgūt dažādas tiešām interesantas lietas, sākot no Rebozo lakatu masāžas un mandalu zīmēšanas un beidzot ar veselīgu zaļo kokteiļu un riekstu sviestu pagatavošanu. Vecmāte Rudīte Brūvere stāstīs kā piedzīvot harmoniskas dzemdības, PEP mammas iedos vīziju par to, kas notiek pēc tam, kad bērniņš ir piedzimis un kā piemēroties jaunajai situācijai, savukārt dūlas stāstīs kā pārvarēt dzemdību sāpes un ierādīs īpašus masāžas veidus. Pasākumā piedalīsies arī speciālisti, kuri stāstīs par tādām lietām, kā radošas bērnu istabas iekārtošanu un zaļāku dzīvesveidu. Pasākuma organizatore, Linda Pupova, kura pati ir otrā mazuļa gaidībās, stāsta: «Sievietei, laiks, kad viņa gaida mazuli var būt ļoti priecīgs, taču biežāk tomēr ir tā, ka tas ir arī grūts emociju karuselis ar neskaitāmām fiziskām neērtībām - īsts pārbaudījums. Tas ir brīdis, kad ir jāiemācās nolikt malā savas vēlmes un vajadzības, lai pakārtotu tās jaunajai dzīvībiņai, kas aug sievietes ķermenī. Tieši tādēļ grūtnieces ir jālutina un ir jārada viņām svētki! Šie varbūt nav svētki vai festivāls tā klasiskajā izpratnē, tomēr māmiņas gaidībās mani sapratīs - mums tik ļoti vajag iekšēju mieru un harmoniju, komunikāciju ar citām sievietēm, kas gaida bērniņus un informāciju par to, kas ar mums notiek tagad un kas būs tālāk, tādēļ šie ir labākie iespējamie svētki, ko mēs varētu vēlēties.» Reklāma --> -->

Pasākums notiks viesnīcas SemaraH hotel Lielupe mājīgajās telpās, kur dalībniecēm pieejams arī peldbaseins un SPA pakalpojumi, kā arī īpašas cenas palikšanai pa nakti pasākuma laikā. Gaidību svētku atbalstītāji Happeak, Medela, Yogi Tea, NUK un Atmiņu grāmata ir sarūpējuši topošajām māmiņām jaukas dāvaniņas, radošo meiteņu duo no svētku aģentūras La Creation rūpēsies par to, lai valda īsta svētku atmosfēra. Dalībnieces, kas nevēlas šķirties no ģimenes uz divām dienām, var vīru un bērnus ņemt līdzi. Atsevišķās meistarklasēs varēs piedalīties arī viņi un pasākuma norises telpā būs bērnu stūrītis. Arī viesnīcā atrodas bērnu klubs, turklāt Jūrmalas pilsētā ir pieejamas neskaitāmas izklaides iespējas.

Plašāka informācija par pasākuma programmu un norisi ir apskatāma Dabas bērnu mammu kluba lapā - facebook.com/dabasberni pasākumu sadaļā. Biļetes var iegādāties bezrindas.lv. Pasākuma programma un cita informācija ir publicēta arī biļešu tirdzniecības lapā bezrindas.lv. Uz «Gaidību svētkiem» var iegādāties vienas vai divu dienu biļeti, kā arī ieejas karti uz atsevišķām nodarbībām vai meistarklasēm.