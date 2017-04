Dīvaini vienkārši risinājumi, kā vienam otru nepazaudēt

Draugiem.lv

No laika gala cilvēkus nodarbina jautājums: kā ilgāk palikt laimīgiem pārī? Šie 10 psihologa vienkāršie padomi palīdzēs jums saglabāt attiecības. 1. Sadoties rokās Šo faktu cilvēki nenovērtē, taču sadoties rokās ir ļoti svarīgi. Tas ir arī zinātniski pierādīts. Kad jūs pēdējo reizi ar savu mīļoto gājāt rokās sadevušies?

2. Vienlaicīgi doties gulēt

Pašā attiecību sākumā jūs nevarējāt sagaidīt vakaru, kad kopā varēsiet doties pie miera. Dodieties pie miera reizē, pat tad, ja kāds no jums nevar uzreiz aizmigt. Būt blakus pirms miega ir ļoti svarīgi.

3. Kopīgas aizraušanās

Pēc neilga laika attiecībās bieži iestājas rutīna un vienveidība, tad lielu lomu nospēlē mūsu kopīgās aizraušanās. Kopā vienmēr ir interesantāk! Taču ir svarīgas arī katra individuālās aizraušanās un hobiji – tās dara katru no mums interesantu.

4. Lepoties ar savām attiecībām

Laimīgi pāri nekaunās izrādīt savas jūtas citu cilvēku klātbūtnē. Ne jau tāpēc, lai «pazīmētos», bet tāpēc, ka tā vienkārši jūtās.

5. Uzticēšanās un piedošana

Nav attiecību bez konfliktiem un strīdiem. Taču pret otru cilvēku vajadzētu attiekties ar sapratni. Tikai uzticoties un piedodot, vari būt attiecībās laimīgs.

6. Apskauties

Varbūt tas šķiet lieki, taču stabilām partnerattiecībām ir ļoti svarīgi apskauties pie katras tikšanās. Mūsu smadzenes tā iekārtotas, ka apskaujoties, to darbība līdzsvarojas un tādā veidā mēs nostiprinam saikni ar otru cilvēku.

7. «Es Tevi mīlu!»

Droši vien daudzi no mums attiecību sākumā ir izjutuši nelielas šaubas par to, teikt šos trīs vārdus, vai neteikt. Taču, kad jums ir attiecības, tie nekad nebūs lieki. Ja teiksiet tos no rīta, diena būs enerģijas pilna.

8. «Ar labu nakti!»

Sakot «ar labu nakti!» dienas beigās, Tu parādīsi, cik svarīgas Tev ir attiecības ar šo cilvēku, neskatoties uz to, kas noticis dienas garumā.

9. Vienmēr stāsti, kas noticis Tavā dienā

Laimīgie pāri daudzas reizes dienā viens otram piezvana un stāsta par to, kā klājas. Tā laicīgi var novērst konfliktus dienas beigās, jo partneris ir informēts.

10. Pievērs uzmanību tikai pozitīvajām partnera īpašībām

Ja Tu pastāvīgi meklē savā partnerī nepilnības, Tu tās noteikti atradīsi. Ja meklē tikai labo, tad redzēsi tikai labo. Vienmēr taču ir izvēles iespēja. Būt laimīgam – arī ir lēmums!

Pirmajā mirklī, šie padomi šķiet ļoti vienkārši. No otras puses – cilvēks attiecībās ir laimīgs tikai tad, ja jūt, ka vinu mīl. Būtu mazāk problēmu un pasaule būtu skaistāka, ja cilvēki tos ievērotu.

