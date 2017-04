Maija horoskops visām zīmēm

Draugiem.lv

TVNET sadarbībā ar «Horoskopu pasauli» Jūsu uzmanībai piedāvā horoskopus maijam. AUNS Maija sākumā, tu vari saskarties ar sarežģījumiem attiecībās ar kolēģiem. Viņiem var šķist, ka tu esi pārāk tiešs, skarbs, atsakies rēķināties ar viņu viedokli. Daļēji tā var būt taisnība, taču tev derētu apzināties, ka jebkurā gadījumā savu panāksi daudz ātrāk un nesāpīgāk, ja liksi lietā diplomātiju un smaidu! Ja tev paredzēti kādi lielāki darbi, tos labāk īstenot mēneša vidū vai izskaņā! Līdz 5. maijam noteikti labāk neveikt lielus naudas pārskaitījumus, kā arī atturēties kārtot juridiska rakstura jautājumus. Sākot ar maija vidu, vari aktīvāk pievērties ar transportu, loģistiku, smalko elektroniku saistītiem projektiem. Auniem, kuri saistīti ar tirdzniecību, veiksmīga var izrādīties pati mēneša nogale. Privātajā dzīvē svarīgākais visticamāk norisināsies maija vidū, kad kāds no Auniem var iestūrēt laulības ostā vai nolemt par labu ģimenes pieaugumam.

VĒRSIS

Mēneša sākumā vairākkārt pieķersi sevi analizējam līdz šim paveikto, un uzdodot jautājumu vai dzīvē esi īstajā vietā un vai nav pienācis īstais brīdis, ko mainīt lietas labā. Taču esi uzmanīgs, dotajā brīdī, vismaz līdz maija vidum, neko kardināli mainīt nevajadzētu! Labāk pievērs vairāk uzmanības otrajai pusītei, parūpējies, lai partneris jūtas novērtēts, uzklausi viņa viedokli, centies izdabāt kādai viņa iegribai un tu pretī saņemsi tikpat daudz, ja ne vairāk. Profesionālās lietas kļūs aizvien aktuālākas, maija mēnesim apritot pusē, kad augstākstāvošie var izteikt jaunus piedāvājumus, prasības. Pateicoties tev raksturīgajam lietišķumam un pragmatiskumam, ātri vien apjautīsi, kā jārīkojas, ko ir vērts uzņemties savukārt, ko pavisam viennozīmīgi jānoraida. Mēneša nogalē nav izslēgti vairāki tālāki braucieni, kuru laikā tev izdosies smelties jaunas zināšanas.

DVĪŅI

Maijs lielā mērā būs izšķirošs darba lietās. Lai pieņemtu pareizos lēmumus, tev vajadzēs būt gana pacietīgam, apdomīgam, taču, ja reiz izvēlē būs izdarīta, tad tev būs jāpieliek visas pūles, lai kāroto sasniegtu, jo strādāšana uz pusslodzi nedos absolūti nekādus rezultātus. Liela nozīme būs kolēģu, tuvinieku padomiem, morālajam atbalstam. Ir vērts ieklausīties katrā viedoklī, jo vairāk informācijas būs tavā rīcībā, jo vieglāk būs pieņemt konkrēto lēmumu. Naudas lietas labāk kārtot mēneša otrajā pusē, maija sākumu vairāk atstājot radošām iecerēm, kontaktu veidošanai, ikdienišķu pienākumu veikšanai. Maija trešā nedēļa tev var izrādīties patiesi intensīva, kad būs jāpierāda sevi darba lauciņā un jāatrod gana daudz laika privātai dzīvei. Ja spēsi izturēt šā mēneša «maratonu», tad tālākais jau ritēs daudz mierīgāk, tev pateicīgāk!

VĒZIS

Psiholoģiski sarežģīts periods, kurā nāksies tikt galā ar iekšējām pretrunām un nesaskaņām ģimenes dzīvē. Būtiski nezaudēt cerību, nepārspīlēt problēmu apmērus. Ik pa brīdim tev parādīsies tieksme no mušas uzpūst ziloni. Partneris ar savu uzvedību var neapzināti pārbaudīt tavu pacietību, taču izgāzt uz viņu savas dusmas nav nekādas jēgas. Labāk negācijas atstāt sporta zālē vai pievēršoties praktiskiem darbiem. Iespējams, ka maija otrajā nedēļā var nākties kārtot ar mantojumiem, ģimenes nekustamo īpašumu saistītus jautājumus. Veicot juridiska rakstura darbībās, trīskārši pārbaudi vai ir ievērotas visas nepieciešamās formalitātes. Ja pats to nespēj izdarīt, nepažēlo naudu jurista konsultācijai. Maija izskaņā varēsi nedaudz atvilkt elpu no darba, ikdienas nebūšanām un vairāk uzmanības atlicināt atpūtai, būšanai kopā ar atvasītēm.

LAUVA

Uzcītīgākie zīmes pārstāvji beidzot var izpelnīties ilgi gaidīto paaugstinājumu amatā. Kopumā maija gaitā būsi labā noskaņojumā, attiecībās ar apkārtējiem valdīs sapratne, draudzīgums, it sevišķi ar gados jaunākajiem līdzgaitniekiem. Mēneša vidū rūpīgāk izvērtē savas finansiālās iespējas, ja nesi līdz galam pārliecināts par kāda ieguldījuma lietderību, labāk no tā atsakies! Zvaigznes iesaka padomāt par iespējām gūt papildus zināšanas. Tam lieti var noderēt dažādas domubiedru saietu grupas, kursi, semināri. Teorētiski tu varētu pievērsties arī pašizglītošanās pasākumiem, taču tie būs daudz garlaicīgāki nekā komunikācija ar pasniedzēju vai līdzīgi domājošiem. Privātajā jomā šomēnes īpašas pārmaiņas nav gaidāmas, drīzāk var izpausties attiecību nostabilizēšanās, izteiktāka pienākuma apziņa attiecībā pret partneri.

JAUNAVA

Maijs noteikti būs tavs laiks!Panākumus veicināsi, ja aktīvāk liksi lietā sev piemītošās saimnieciski organizatoriskās spējas un nebaidīsies uzņemties iniciatīvu. Šis ir zīmīgs mēnesis Jaunavām, kuras strādā pedagoģijas, menedžmenta un apkalpojošā sfērā. Tevi var pamanīt kāds no augstākstāvošajiem un piedāvāt jaunas izaugsmes iespējas. Biznesa jomā strādājošajiem ideju netrūks, atliks vien kāroto īstenot dzīvē. Naudas lietās par veiksmes trūkumu sūdzēties nevarēsi. Lai mēnesis būtu patiesi izdevies, neaizmirsti, ka ir arīdzan tāda lieta kā atpūta un privātā dzīve. Ļauj sev izbaudīt sasniegtos darba augļus, pirms tiekties jaunu virsotņu virzienā. Saskarsmē ar mīļoto centies būt romantiskāks, atklātāk paust savas simpātijas pret viņu. Jūsu attiecības vēl vairāk var stiprināt kopīga pievēršanās kādam hobijam.

SVARI

Tev priekšā jauns mēnesis, tātad arījauni piedzīvojumi, galvenokārt ar personīgo dzīvi saistīti. Taču nav izslēgti būtiski notikumi arī citās dzīves jomās. Tā piemēram, kādam Svaru zīmes pārstāvim var pavīdēt iespēja saņemt mantojumu. Mēneša vidū zvaigznes iesaka vairāk laika, pūļu veltīt darbam, jo tev vairākkārtīgi radīsies labas iespējas pierādīt sevi. Priekšniecība neviļus var lielāku vērību veltīt tieši tavam veikumam, tā kvalitātei. Šķēršļus ceļā uz panākumiem var likt neizlēmīgums un zināms slinkums. Centies būt enerģiskāks, papildināt vajadzīgās zināšanas, pieslīpēt profesionālās iemaņas. Maija nogalē atkal aktualizēsies mīlas jomā notiekošais. Attiecības ar mīļoto lielā mērā būs atkarīgas tieši no tava garastāvokļa.

SKORPIONS

Šis būs saspringts mēnesis, kurā tev vajadzēs būt pastiprināti piesardzīgam gan darba jomā, gan privātajās lietās. Nav izslēgts, kāds no konkurentiem, skauģiem centīsies izplatīt nepatiesas ziņas vai kā citādi smādēt tavai reputācijai. Galvenais, neatbildi ar to pašu! Turpini vien sevis iesāktās lietas un ļauj, lai par tevi runā tavi darbi. Ik pa brīdim jutīsi, ka emocijas iekšēji sit augstu vilni, taču neatļausies tās paust uz āru. Pielūko, ka ilgstoši krājot sevī negācijas var pasliktināties veselība, it sevišķi imūnsistēma. Mēģini rast labi zināmu personu, kurai vari uzticēt savus pārdzīvojumus, gūt morālo atbalstu. Kāds no Skorpioniem šā iemesla dēļ var nolemt apmeklēt psihologu vai astrologu. Pievēršanās garīgajai jomai palīdzēs uz dzīvi paraudzīties no filozofiskā viedokļa, iegūt jaunus spēkus, pārliecību par sevi.

STRĒLNIEKS

Tu šomēnes nespēsi būt pietiekamipaškritisks, tāpēc vari apņemties darbus, kuri šobrīd nav īsti tev pa spēkam. Mēneša pirmajā nedēļā būsi nedaudz nervozāks nekā ierasts, ko uzreiz pamanīs tava otrā pusīte. Tev noteikti ir vērts uzklausīt partnera ieteikumus, ņemt vērā arī skarbāku kritiku no viņa puses. Maija vidū astroloģiskais stāvoklis uzlabos gan tavu omu, gan panākumus darba lietās. Tu atkal atgūsi sev raksturīgo dzīvesprieku un mērķtiecību. Nav izslēgts, tevi aizraus ar mākslu, izglītību saistītais. Kāds Strēlnieks var nolemt doties tālākā ceļojumā. Naudas jautājumos veiksmīgāka izrādīsies maija izskaņa, kad arī būtu vēlams veikt lielākus pirkumus, risināt ar kredītiem, tieslietām saistīto. Nav izslēgts, pie tevis var vērsties kāds no paziņām, lai aizņemtos naudu, taču šajā ziņā esi piesardzīgs, neļauj kādam savu labo sirdi izmantot savtīgos, negodīgos nolūkos.

MEŽĀZIS

Būsi tā koncentrējies uz panākumiem darba jomā, ka citu neko praktiski nemanīsi. Proti, tava otrā pusīte var izteikt pārmetumus, ka visu savu laiku un enerģiju velti tikai un vienīgi darbam un taisnība vien viņai būs. Centies nedaudz vairāk laika atlicināt personīgajai dzīvei, tu no tā tikai iegūsi! Maija sākumā esi piesardzīgāks, slēdzot līgumus, kārtojot ar apdrošināšanu, nekustamo īpašumu saistītus jautājumus. Daudz pateicīgāks brīdis, lietišķo ieceru īstenošanai būs, sākot ar maija otrās nedēļas izskaņu. Tad arīdzan uzlabosies saskarsme ar priekšniecību, kolēģiem. Mēneša otrajā pusē iespējami negaidīti pavērsieni darba lietās. Taču esi bez bēdu, visas pārmaiņas, galu galā, izrādīsies tev pateicīgas. Saskarsmē ar mīļoto maija nogale iezīmēs jaunu jūtu uzplūdus. Nav izslēgts, ka abi pastiprināti vēlēsieties pievērsties erotiskām rotaļām.

ŪDENSVĪRS

Būsi enerģijas pilns, tev būs grūti nosēdēt uz vietas. Un tas arī nemaz nav vajadzīgs! Tev pa spēkam būs pārliecināt apkārtējos par savu ideju perspektīvām, panākt augstākstāvošo atbalstu, iegūt materiālo bāzi kārotā īstenošanai. Vienīgi, plānus ieteicamāk realizēt tikai pēc 5. datuma. Līdz tam vari prātot, izsvērt visus par un pret, smelties vajadzīgo informāciju. Iespējams, šomēnes tev vairāk laika nekā citkārt vajadzēs pie auto stūres. Nebūs nekāds brīnums, ja ņemsi dalību vairākos semināros, interešu saietos, kuros gūsi vajadzīgās zināšanas, paplašināsi paziņu loku. Privātajā lauciņā primārā liksies brīvības sajūta, kuru ierobežot neļausi nevienam! Ģimeniskie Ūdensvīri, protams, pildīs savus pienākumus, apzinīgi rūpēsies par tuvajiem, taču sirdī tieksies pēc individuālām aktivitātēm, neatkarības.

ZIVIS

No vienas puses, jautrs, nedaudz nebēdnīgs mēnesis, taču brīžiem tava uzvedība var kļūt pārlieku gaisīga, pat neapdomīga. Sevišķi piesardzīgs esi, apejoties ar naudu! Attiecībās ar apkārtējiem visu uztversi pārmērīgi emocionāli, kas var veicināt strīdus. Taču mīļā miera, savu nervu labad, centies iztikt bez skandāliem, nopietnas skaidrošanās. Ja sajūties nomākts, nesaprasts, pievērsies radošām lietām, tas ātri vien veicinās dzīvesprieka atgriešanos, palīdzēs atgūt iekšējo līdzsvaru. Maija vidū var veikt pārrunas ar sadarbības partneriem, augstākstāvošajiem. Savukārt mēneša izskaņa būs veiksmīgāka darbam vienatnē. Kopumā šis periods būs veiksmīgāks Zivīm, kuras saistītas ar reklāmas, izklaides jomu. Komunicējot ar apkārtējiem, lieti noderēs tev piemītošās psihologa dotības, intuīcija.