Deviņu valstu Dakteri Klauni Rīgā gūst vērtīgas prasmes seminārā «Medicīnas klaunāde: māksla, kas ārstē»

Starptautiskajā seminārā «Medicīnas klaunāde: māksla, kas ārstē» Rīgā vairāk nekā 60 Dakteri Klauni no Latvijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Beļģijas, Izraēlas un Krievijas ir pilnveidojuši prasmes, ko vēlāk varēs izmantot ikdienas darbā – palīdzot bērniem veseļoties ar prieku savu valstu slimnīcās. Biedrības «Dr.Klauns» rīkotais seminārs šoreiz notika ar Ziemeļvalstu ministru padomes atbalstu, īstenojot ilgtermiņa projektu «Medicīnas klaunāde: māksla, kas ārstē». Semināra galvenais mērķis bija piedāvāt Dakteriem Klauniem iespēju pilnveidot savas kompetences, daloties ar citu valstu kolēģiem pieredzē, kā arī apgūt dažādas medicīnas klaunādes prasmes, kas dos iespēju Dakteriem Klauniem vēl labāk pildīt savus pienākumus, atbalstot mazos pacientus bērnu slimnīcās. Jāatzīmē, ka šī jau ir otrā reize, kad Rīgā norisinājās tik vērienīgs medicīnas klaunādes pieredzes apmaiņas un mācīšanas pasākums. Šoreiz īpaši tika izcelta sadarbība ar tuvējām Baltijas un Ziemeļvalstīm, jo pēc biedrības «Dr.Klauns» uzskata šis ir gan svarīgs ieguldījums tās attīstībā, izceļot Latviju «Dakteru Klaunu pasaules kartē», gan arī ļauj nozīmīgi celt Dakteru Klaunu darba kvalitāti.

«Gan Latvijā strādājošie Dakteri Klauni, gan konferencē pārstāvēto citu valstu kolēģi ikdienā sastop bērnus ar autismu, šī bija pirmā reize, kad varējām kopīgi mācīties, kā labāk ar šiem bērniem runāt, darboties, kā viņus labāk izprast. Dakteriem Klauniem ir būtiski mācīties un profesionāli pilnveidoties, lai bērniem slimnīcās sniegtu kvalitatīvu atbalstu. Esam gandarīti, ka mūsu skolotāji ir vieni no labākajiem medicīnas klaunādes profesionāļiem Eiropā, labākie Dakteri Klauni no labākajiem!» uzsver biedrības Dr.Klauns vadītāja Marianna Milovska. Dakteri Klauni slimnīcās ienes prieku, to dāvā visiem apkārtējiem – gan mazajiem slimniekiem, gan viņu vecākiem un personālam. Taču, lai to spētu izdarīt kvalitatīvi, viņiem jāpiemīt ne tikai aktieriskām spējām, bet katrā brīdī jāspēj saprast, kā tieši rīkoties, kā komunicēt ar bērniem, kā dot viņiem iespēju iesaistīties savstarpējā spēlē, kļūt par tālāko notikumu radītāju.

Trīs dienu laikā jaunie un jau pieredzējuši Dakteri Klauni no Latvijas, Lietuvas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Dānijas, Beļģijas, Izraēlas un Krievijas diskutēja par dažādiem izaicinājumiem, ar kuriem viņi satiekas savā ikdienas darbā – kontakta meklējumiem ar bērniem ar īpašām vajadzībām, atbalsta sniegšanu bērniem, kuri slimnīcās pavada vairākās nedēļas un pat mēnešus. Tāpat runāts arī par to, kā Dakteri Klauni var pilnveidoties kā mākslinieki, lai viņu veidotajā tik īpašajā radošās fantāzijas pasaulē bērni un viņu tuvinieki varētu atrast prieku, smieklus, pozitīvu noskaņojumu un pats galvenais – ticību uzvarēt slimību.

Dakteri Klauni piedalījās vairākās meistarklasēs, ko vadīja pieredzējuši medicīnas klaunādes mācību vadītāji no Izraēlas, Zviedrijas un Somijas – mācoties brīvā ritma un mūzikas veidošanu «no visa, kas ir pie rokas», tāpat pilnveidojot ķermeņa un kustību valodu – kas ir katra Daktera Klauna tēla pamatā, strādājot ar pašu emocijām. Tieši caur tām un dzīvu, cilvēcisku kontaktu Dakteri Klauni atrod ceļu pie katra bērna, kuram atbalsts smagajā brīdī ir visnepieciešamākais.

Dakteri Klauni no dažādām valstīm atzinīgi novērtējuši semināra programmu un norisi, atzīstot, ka šāda savstarpēja tikšanās dod iespēju pārkāpt ikdienas darba robežām, ieraudzīt savas vājās un stiprās puses, saprast, kā vēl augt, gūt jaunu pieredzi, ar ko jaunā kvalitātē atgriezties savās slimnīcās, kur viņus ar nepacietību gaida mazie pacienti.

Papildus nopietnam un cītīgam darbam seminārā tika organizēts arī brīvās skatuves vakars, kur Dakteri Klauni varēja radoši izpausties, citu valstu kolēģiem parādot savu aktierspēli un klaunādes meistarību, improvizēšanas, muzicēšanas, dziedāt un dejot prasmi.

Biedrība «Dr.Klauns» izsaka īpašu pateicību viesnīcas «Mercure Hotel» vadībai un personālam, kas atbalstīja semināra norisi un palīdzēja veidot īpašo pieredzi un atmiņas visiem semināra dalībniekiem.

Biedrība «Dr. Klauns» kā sabiedriska labdarības organizācija darbojas kopš 2012. gada, un tās pārstāvji – 45 profesionāli medicīnas klauni – katru dienu dodas uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un citām slimnīcām Latvijā, lai psiholoģiski palīdzētu bērniem, atvieglojot mazo pacientu ikdienu, kamēr tie uzturas slimnīcā. Dakteru Klaunu projektu biedrība «Dr.Klauns» īsteno sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu un ar Izraēlas vēstniecības, Latvijā vadošā piena pārstrādes uzņēmuma «Food Union» un Pētera Avena labdarības fonda «Paaudze» atbalstu.