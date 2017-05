Šīs nedēļas horoskops katrai zīmei

Uzzini, kas tevi gaida šonedēļ - līdz pat 28. maijam.

AUNS Beidzot būsi saņēmies veikt pārmaiņas savā dzīvē. Ja vēlies veiksmīgi veidot karjeru, rēķinies, ka nāksies pielāgoties nemitīgi mainīgajiem apstākļiem. Lielāku vērību piegriez attiecību veidošanai ar kolēģiem, iespējams, no kāda tev būs ko pamācīties. Tev uzticēto noslēpumu glabā, lai tur vai kas! Privātā dzīvē izbaudīsi koķetēšanas un īslaicīgu simpātiju posmu. Finanšu līdzekļus tērē ar apdomu.

VĒRSIS Būs daudz darba, tāpēc izvērtē situāciju un sakārto pienākumus prioritārā secībā. Par savām iecerēm daudz nerunā, labāk strādā pie to sasniegšanas. Materiāls atalgojums nāks kā gluži likumsakarīgs rezultāts pēc kārtīgi veiktā uzdevuma. Iespējams, būsi pārāk prasīgs pret kolēģiem vai padotajiem. Diemžēl neviens no mums nav ideāls, un arī tev piemīt kāda vājība. Pamēģini paraudzīties uz sevi no malas.

