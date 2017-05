Dāmu lasāmvielas jaunumi: romantiska atvaļinājuma sākumam!

Draugiem.lv

Tasmīna Perija/ Zelta nams Foto: publicitātes Zelta nams Saulrieta ezera krastā vairāk nekā pusgadsimtu pieder Vaiatu ģimenei. Pēc universitātes absolvēšanas Dženifera Vaiata atgriežas tajā cerību pilna, jo priekšā ir vasara pie ezera. Kad tā beigsies, viņas sirds būs salauzta, ģimene sabrukusi un sapņi izplēnējuši... Pēc divdesmit gadiem Zelta nams grimst pamestībā, jo kļuvis par traģisku notikumu vietu. Dženifera ir aizvērusi durvis uz pagātni. Un tad atgriežas Džims – vīrietis, kuru viņa satika un iemīlēja tai tālajā brīnumainajā vasarā un kurš plāno uzspodrināt Zelta namu līdz tā agrākajam spožumam. Abu atkalredzēšanās pamodinās senus sapņus un atklās tumšus noslēpumus, ko māja glabā joprojām. Tasmina Perija ir viena no desmit labākajām Sunday Times bestselleru autorēm, kas sarakstījusi vienpadsmit romānus. Viņa pameta juristes karjeru, lai kļūtu par publicisti tādos izdevumos kā Elle, Glamour un Marie Claire. (KONTINENTS)

ENDRŪSA DŽORELLA/ Tas ir Rembrants

Foto: publicitātes

Bagātīgi ilustrētā grāmata saistošā un dinamiskā formā iepazīstina ar dižā mākslinieka biogrāfiju, kā arī ļauj uzzināt vairāk par viņa ievērojamākajiem darbiem un tajos ietvertajām nozīmēm.Rembrants van Reins ir tipisks vecmeistars. Viņa dziļi personiskie, dzīvīgie un īpašas gaisotnes piestrāvotie darbi atbilst lielas daļas muzeju apmeklētāju priekšstatam par to, kādām jābūt gleznām. Taču dzīves laikā Rembrants ne vienmēr tika augstu novērtēts. Vairāk nekā gadsimtu pēc Rembranta nāves daudzi akadēmiski skoloti mākslas teorētiķi un kritiķi viņa stilu noniecināja. Taču deviņpadsmitajā gadsimtā viņš atkal nonāca revolūciju un pārmaiņu laiku iedvesmoto mākslinieku uzmanības lokā. Iepriekš šajā sērijā iznākušas arī grāmatas «Tas ir Dalī», «Tas ir van Gogs» un «Tas ir Monē». (Jāņa Rozes apgāds)

Emma Klaina/ Meitenes

Foto: publicitātes

Ir 1969. gada vasaras sākums Kalifornijā. Eva Boida ir parasta pusaudze, kas centīgi atdarina žurnālos redzamās laimīgās sievietes un sapņo par «īsto dzīvi». Evas sīkā pasaulīte saviļņojas, kad viņas skatienu piesaista trīs meitenes – satraucoši skaistas, bezrūpīgas, mazliet biedējošas. Pēc pāris dienām Eva nonāk pakalnu ieskautā rančo, kur mājo mežonīgi bērneļi, apreibuši puiši, meitenes skrandainās kleitās un viņš, Rasels. Vīrietis, ar kuru visām bijis sekss, kura plauksta patīkami, bet stingri iespiežas Evas mugurā, aicinot viņu uz koku ēnā noparkoto treileru... Jā, rančo iemītnieki mīl cits citu ar bērniem piemītošo šķīstību, brokastīs dzer apelsīnu sulu ar LSD, neskaita ne minūtes, ne stundas. Apsēsta ar šo idillisko dzīvi, Eva nemana, kā pieklust viņas sirdsapziņas balss... No atmiņas neizdzēšamas pieaugšanas portretējums, kas savaldzina ar žiletes asuma precizitāti un biedējošu psiholoģisku vērīgumu. Emma Klaina (Emma Cline, dz. 1989) ir amerikāņu rakstniece, kuras prozas darbi iepriekš publicēti literārajos izdevumos Tin House un The Paris Review. 2014. gadā viņa saņēmusi Paris Review daiļliteratūras balvu Plimpton Prize, kas tiek piešķirta jaunajiem autoriem. Romāns «Meitenes», kas publicēts 2016. gadā, tagad tiek tulkots un izdots jau vairāk nekā 36 valstīs. (ZVAIGZNE ABC)

Laiena Moriartija/Patiesi. Neprātīgi. Vainīgi.

Foto: publicitātes

Seši atbildīgi pieaugušie. Trīs mīlīgi bērniņi. Viens mazs suns. Parasta nedēļas nogale. Kas gan varētu noiet greizi? Vids un Tifānija uzaicina kaimiņus un viņu draugus uz dārza ballīti. Visi ar prieku piekrīt, cerot pavadīt lielisku vakaru skaistā mājā. Namatēva gatavotas vakariņas, dzirkstošs šampanietis, nepiespiestas sarunas, viegls flirts... Piepeši griezīgs kliedziens aprauj omulīgo viesību gaisotni. Neviens nevar pateikt, kurā brīdī tas notika. Kā tas notika. Un galvenais – kurš pie tā ir vainīgs. Trīs ģimeņu šķietami laimīgā un pārtikusī dzīve tiek satricināta līdz pašiem pamatiem: vainas izjūta, dusmas, aizvainojums, bailes – to visu nākas piedzīvot katram ģimenes loceklim, riskējot ar pašu dārgāko. Senu draudzību. Mīlestības pilnu laulību. Priekšstatu par sevi kā labu cilvēku. Piecu nacionālo balvu laureāte, austrāliešu izcelsmes rakstniece Laiena Moriartija šajā romānā pakļauj pārbaudījumam pašas svarīgākās mūsu dzīves attiecības: laulību, seksu, draudzību, bērnu audzināšanu. Ar psihologa cienīgu vērību viņa parāda, kā traģiski notikumi spēj iedragāt pat visstabilākās attiecības, kā noklusētais var būt vēl skaļāks par pateikto un cik bieži mēs nenovērtējam mierīgo ikdienas dzīvi, līdz ir par vēlu... (KONTINENTS)

DŽILA ALEKSANDRA ESBAUMA/ Mājsaimniece

Foto: publicitātes

Anna bija laba sieva. Pārsvarā. Šokējošs romāns par laulību, uzticību, iekāri, seksu un tikumību. «Romāns, par kuru runā visi...» Cosmopolitan Anna Benca, trīsdesmit septiņus gadus veca amerikāniete, ar savu šveiciešu izcelsmes vīru Bruno – baņķieri – un trim maziem bērniem dzīvo mazā pilsētiņā Cīrihes kantonā. Lai gan ārēji viņas dzīve ir skaista un komfortabla, iekšēji Anna jūtas salauzta. Nespējot līdz galam izprast nemieru sevī, Anna cenšas sevi nodarbināt – apgūst vācu valodu, apmeklē psihoterapijas seansus un sāk vairākas mīlas dēkas vienlaikus, kurās ielaižas ar pašai pārsteidzošu vieglumu. Tomēr drīz vien Anna apjauš, ka nespēj no šīm attiecībām tik viegli izrauties. Ko darīt ar sevi, savu dzīvi? Kā apklusināt sirdsapziņu? Pārkāpjot morāles slieksni, Annai nāksies uzzināt, kurp dodas sieviete, kad atpakaļceļa vairs nav... Džila Aleksandra Esbauma (1971) ir godalgota amerikāņu dzejniece, arī pasniedzēja Kalifornijas Universitātē. «Mājsaimniece» ir Džilas Aleksandras Esbaumas debijas romāns, kura izdošanas tiesības pārdotas jau vairāk nekā piecpadsmit izdevējiem. (ZVAIGZNE ABC)

JŪNASS HASENS KHEMIRI/ Viss, ko es neatceros

Foto: publicitātes

Jūnass Hasens Khemiri ir ievērojams zviedru mūsdienu prozaiķis un dramaturgs. Viņš publicējis četrus romānus, īso stāstu izlasi, esejas, viņa lugas uzvestas daudzviet pasaulē. Romāns «Viss, ko es neatceros» 2015. gadā saņēmis prestižāko Zviedrijas literāro godalgu - Augusta balvu. Rakstnieks ar ģimeni dzīvo Stokholmā. Jauns vīrietis gājis bojā autoavārijā. Vai Samuela nāve bija negadījums vai pašnāvība? Cenšoties to izdibināt, kāds rakstnieks no sarunām ar mirušā radiem, draugiem un kaimiņiem mēģina izveidot viņa portretu.Šajā mozaīkā iemirdzas dažādas šķautnes: mīlošs mazdēls, uzticams draugs, kompānijas dvēsele, birokrātisks ierēdnis, savādā draudzība ar Vandadu, sarežģītās attiecības ar iemīļoto Laidi, labi domāti, taču riskanti lēmumi.Šis ir aizkustinošs stāsts par mīlestību un atmiņu, par rakstnieku, kurš caur Samuela likteņa izpēti meklē ceļu uz savu īsto patību. Ko slēpj tas, ko mēs neatceramies? Stilistiski elegantais, emocionāli piesātinātais romāns liek mums ieraudzīt sevi jaunā, brīžiem gluži šokējošā gaismā. (Jāņa Rozes apgāds)

Mišela Ričmonda/Laulību līgums

Foto: publicitātes

Elisa un Džeiks ir lielisks pāris. Viņa – talantīga juriste, kas virzās augšup pa karjeras kāpnēm, viņš – veiksmīgs psihoterapeits ar savu privātpraksi. Abi ir tikko apprecējušies un pilni cerību uz mīlestības caurstrāvotu kopdzīvi. Kad kāds nesen iepazīts draugs Elisai un Džeikam pasniedz kāzu dāvanu – laulību līgumu –, viņi to uztver kā zīmi, kas apstiprina abu lēmuma nopietnību. Būdami gana azartiski pēc dabas un neprātīgi iemīlējušies viens otrā, viņi, ilgi nedomājot, līgumu paraksta. Galu galā – dokumentā ierakstītie nosacījumi šķiet atbilstoši ideālai laulībai. Vienmēr paceliet klausuli, kad zvana jūsu laulātais. Dodieties ceļojumos kopā ar mīļoto. Ik pa laikam pasniedziet viens otram dāvanas... Nekad nevienam nestāstiet par šo līgumu. Un vārdi līdz nāve jūs šķirs iegūst jaunu nozīmi… Mišela Ričmonda savā spožajā psiholoģiskajā trillerī aukstasinīgi preparē modernās laulības vistumšākos nostūrus. Vai mūžīga mīlestība ir iespējama? Cik tālu cilvēks ir gatavs iet, lai to īstenotu? Laulību līgums tulkots 28 valodās, un literatūrkritiķi šo romānu jau tagad nodēvējuši par gada atklājumu. Grāmatas panākumi ir iespaidīgi, tās ekranizēšanas tiesības nekavējoties iegādājusies kompānija 20Centurie Fox. (KONTINENTS)

PAULU KOELJU/Spiedze

Foto: publicitātes

Mata Hari ieradās Parīzē bez graša kabatā, bet drīz vien viņa jau bija teju elegantākā sieviete pilsētā. Dejotāja, kas šokēja un sajūsmināja skatītājus, kā uzticības persona un kurtizāne apbūra sava laika bagātākos un ietekmīgākos cilvēkus. Taču viņas dzīvesveids kara paranojas plosītajā valstī raisīja aizdomas. 1917. gadā viņu arestēja un apsūdzēja spiegošanā. «Spiedze» ir stāsts par sievieti, kura uzdrīkstējusies lauzt sava laika tradīcijas un par to samaksājusi bargu cenu. Paulu Koelju (1947) joprojām smeļas iedvesmu savām grāmatām savā dzīvē. Viņš ir flirtējis ar nāvi, izbēdzis no neprāta, eksperimentējis ar maģiju un alķīmiju, studējis filozofiju un reliģiju, zaudējis un atguvis ticību un pieredzējis sāpes un prieku mīlestībā. Meklējot savu vietu pasaulē, viņš ir atklājis atbildes izaicinājumiem, ar kuriem saskaras ikviens. Viņš uzskata, ka katrā cilvēkā ir nepieciešamais iekšējais spēks, lai stātos pretī likteņa izaicinājumiem. Paulu Koelju darbi ir publicēti 81 valodā un pārdoti 200 miljonos eksemplāru, viņš ir visvairāk tulkotais dzīvais autors pasaulē. (Jāņa Rozes apgāds)

(Ne)nopietnas atziņas par dzīvi. Sievietēm

Foto: publicitātes

Sievietes! Drosmīgās, jautrās, gudrās, radošās, bezkaunīgās, seksīgās! Šī grāmata ir domāta tieši jums, jo runā par visu, kas dzīvē svarīgs, - mīlestību, draudzību, seksu, modi un šokolādi. Asprātīgās un spridzīgās atziņas uzmundrinās, iedvesmos un ļaus pasmaidīt par sevi un pasauli.

Uzmanību! Grāmatu atļauts lasīt TIKAI sievietēm.

(ZVAIGZNE ABC)





Sūzana Elizabete Filipsa/ Mana muļķa sirds

Foto: publicitātes

Mollija Somervila ir bērnu grāmatu rakstniece, kura mīl savu darbu no visas sirds. Diemžēl privātajā dzīvē viņai tik spoži neiet. Dienā, kad Kevins Takers viņu teju nogalināja, Mollija Somervila zvērēja uz visiem laikiem atteikties no nelaimīgas mīlestības. Chicago Stars futbola zvaigzne Kevins Takers ir puisis, kurā Mollija varētu iemīlēties, bet viņš nespēj atcerēties pat viņas vārdu... Kādudien viņi tiek burtiski iesviesti viens otra dzīvē. Mollija un Kevins cīnās ar savām jūtām un viens ar otru, apgūstot vienu no dzīves svarīgākajām mācībstundām. New York Times, Publishers Weekly un USA Today atzītākā romantiskā rakstniece Sūzana Elizabete Filipsa pastāvīgi atrodas bestselleru sarakstu augšgalā un četras reizes ir ieguvusi prestižo Gada grāmatas balvu. Latvijā izdoti vairāk nekā divdesmit S. E. Filipsas romānu, un tie pazuduši no veikalu plauktiem neticamā ātrumā. Lasītāji visā pasaulē arvien sagaida autores darbus ar ovācijām. Ja jūsu iemīļotākās autores ir K. Eljota, Dž. Maknota vai Dž. Devero, Filipsas jaunais darbs šķitīs kā visu nosaukto autoru apvienojums, no katras paņemot to labāko.Viņa radījusi apburošu romānu, kurā kūsā kaislība, enerģija, romantika un milzums asprātības. (KONTINENTS)

Dženifera Klementa/Lūgšanas par nolaupītajām

Foto: publicitātes

Nu arī latviešu valodā izcilajā Silvijas Brices tulkojumā varam lasīt vienu no beidzamā laika satriecošākajām, bet vienlaikus poētiski skaistākajām grāmatām – amerikāņu-meksikāņu rakstnieces un žurnālistes, starptautiskā PEN kluba pašreizējās prezidentes Dženiferas Klementas romānu «Lūgšanas par nolaupītajām». Romāns ir veltīts visām tām meitenēm, kas tepat mūsu laikā, 21. gadsimtā, kļūst par dzīvo preci, par meitenēm, kuru bērnība beidzas, vēl īsti nesākusies, par meitenēm, kuru kauliņi, iespējams, balo saulē kādā no daudzajiem Meksikas tuksnešiem... ja vien viņu dzīvē nenotiek brīnums. Romāna galvenā varone Leididī un viņas draudzenes dzīvo kalnu ciematiņā netālu no Akapulko, un tas ir Meksikas reģions, kurā visa vara pieder narkokarteļiem. Te, kalnos, likumus raksta vīri melnos džipos un ciematu iedzīvotāji var tikai paklausīt. Vai mirt. Reizēm nāve piemeklē arī paklausīgos. Jā, vai es minēju, ka kalnu ciematos dzīvo tikai sievietes un bērni? Vīrieši vai nu strādā karteļiem, vai meklē laimi un nodarbošanos ASV. Ja ir dzīvi. Ciematu sievietes zina – ja aug glīta meitene, drīz vien viņai ieradīsies pakaļ. Tāpēc še «dzimst» tikai zēni, un līdz pat desmit vienpadsmit gadu vecumam ciematā meiteņu nav. Par spīti izmisīgajām viltībām un pat tam, ka meitenes slēpjas zemē izraktās bedrēs, tikko neizbēgamās pārvērtības ir notikušas, gaidāma arī nelūgtā melno vīru vizīte. Tā no ciematiņa pazūd Paula, skaistākā no meitenēm. Tā pazūd friziere. Pazūd citas. Leididī paveicas – ar draudzenes brāļa gādību viņa dabū kalpones darbu kādā bagātā ģimenē Akapulko. Leididī ir gatava izplest spārnus un doties dzīvē ar pilnu jaudu – izbaudot pirmās mīlestības skurbo brīvības elpu. Bet tad notiek kas neparedzams un Leididī vecās dzīves atbalsis varenā lavīnā aizslauka visas pēdējā laikā sabūvētās sapņu pilis, pašu Leididī nejaušā trāpījumā ielidinot vēl bezcerīgākā vidē un situācijā. Pat bālie skorpioni, biedējošākās būtnes Meksikas pakalnos, Leididī vietā justos neomulīgi – ja mēs vaicātu viņu viedokli. (ZVAIGZNE ABC)

Adele Pārksa/Brilles aklai mīlestībai

Foto: publicitātes

Kas kopīgs diviem svešiniekiem lidmašīnā? Jo sevišķi, ja viņi ir pretēji viens otram itin visā. Džo ir caurcaurēm optimiste, kas cenšas ieraudzīt savas dvēseles biedru ikvienā vīrietī, kuru sastop. Dīns savukārt ir rūdīts ciniķis, un viņa rūgtā pieredze neļauj uzticēties itin nevienam. Dzīve mēdz pārsteigt. Lidojumā starp Londonu un Čikāgu katrs no viņiem atklāj otrā to, kā pašam ir pietrūcis un par ko nebija ne jausmas. Abu pagātne liedz būt laimīgiem kopā, tomēr tikai tad, kad lidmašīna nosēžas, viņu ceļojums sākas pa īstam... Psiholoģiski niansētais darbs nedod padomu, kā pareizi rīkoties, lai garantētu sev apsolīto laimi. Romāns ļauj līdz mielēm izsāpēt cilvēciskas ilgas pēc mīlestības – īstās un vienīgās, kopā ar varoņiem iziet meklējumu ceļu caur sevis iepazīšanas un negaidītu atklāsmju labirintu. Fināls ir satricinošs… Adeles Pārksas dzīvesgudrais romāns ir spēcīgs kā Džodžo Mojas, Diānas Čemberlenas un Kārenas Vaitas darbi. Britu rakstnieces Adeles Pārksas mūžam aktuālie romāni Lielbritānijā vien izdoti vairāk nekā miljons eksemplāros un ar panākumiem tulkoti jau piecpadsmit valodās. (KONTINENTS)

Jana Veinberga/ Klavierkoncerts

Foto: publicitātes

Nule latviešu rakstnieču radīto detektīvromānu klāstu papildinājis vēl viens darbs – Janas Veinbergas «Klavierkoncerts». Uz romāna vāka redzama efektīga sievietes figūra košsarkanā vakartērpā pie melna pianīna, un tas liek domāt, ka arī romāna galvenā varone būs sieviete. Tā patiesi ir – šī varone ir jauna, mūsdienīga sieviete Marianna, ievērojama pianista Steinera meita, kura nekādi nespēj samierināties ar tēva priekšlaicīgo nāvi. Steinera personība sievieti saved kopā ar žurnālistu Nikolaju, kurš par pianista dzīvi vēlas uzrakstīt nebūt ne glaimojošu grāmatu. Marianna uz šo ieceri reaģē ar dusmām: viņai šķiet, ka urdīgā žurnālista meklējumi ir tēva piemiņas zaimošana... Taču jau pirmajā improvizētajā intervijā noskaidrojas aizdomīgas detaļas par mūziķa patiesajiem nāves apstākļiem. Ap Steineru un viņa tuviniekiem izrādās savijies vesels noslēpumu, neatklātu faktu un neizrunātu notikumu tīkls, kurā iesaistās arvien vairāk cilvēku... Pianista personības izpēte pamazām pārvēršas par slepkavības izmeklēšanu, bet vienlaikus Mariannas un Nikolaja savstarpējā nepatika un strīdi sāk pārvērsties jūtās, kas pārsteidz viņus abus... (ZVAIGZNE ABC)

Elisone Pataki/ SISI Impērijas valdniece

Foto: publicitātes

Austroungārijas imperatora Franča Jozefa sieva Elizabete jeb Sisi, kā viņu sirsnīgi dēvēja, iekaro savas tautas sirdis un tiek saukta par pasaku karalieni, taču aiz šā žilbinošā tēla atrodama daudz sarežģītāka figūra. Deviņpadsmitā gadsimta vidū Hofburgas pilī Vīnē valda ne tikai lieliski valši un šampanietis, bet arī kārdinājumu, sāncensības un nežēlīgu intrigu gars. Sisi nespēj izturēt galma liekulību, strikto protokolu un vīramātes noteiktos laulības žņaugus un cenšas izrauties. Viņa atrod mierinājumu savā lauku īpašumā ārpus Budapeštas, dodot pamatu baumām par karaliskā pāra nesaskaņām. Diemžēl traģiski jaunumi izrauj Sisi no trauslās nošķirtības un piespiež atgriezties galvaspilsētā – tenku, skaudības un bēdu pasaulē, kur no ēnām uzglūn briesmīgs liktenis... (KONTINENTS)