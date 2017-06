Ēšanas etiķete pasaulē: neturi irbulīšus stāvus, negriez otrādi zivi, nepasūti kapučīno pēc maltītes u.c.

Draugiem.lv

Mēs esam tik pieraduši pie mūsu pašu ēšanas paradumiem un dīvainībām, ka, dodoties ceļojumā, mēs bieži vien pat neaizdomājamies, ka vietējās paražas varētu atšķirties no mūsu pašu ieradumiem. Gluži tāpat kā atsevišķi žesti, ko mēs uzskatām par pilnīgi pieņemamiem, bet kas citās valstīs var tikt uzskatīti par rupjību – piemēram, Tuvajos Austrumos uz augšu izstiepts īkšķis ir rupjība -, tāpat arī atsevišķi ēšanas paradumi un galda kultūras iezīmes, kas ir ierastas mums, tiek uzskatītas par ārkārtīgi aizvainojošām citās valstīs. Apskati dažus ēšanas etiķetes pamatprincipus, kam vajadzētu sekot, atrodoties dažādās pasaules valstīs, un nekad vairs neapzināti neaizvaino vietējos ar savu nezināšanu! «Radisson Blu Elizabete Hotel» viesnīcas un restorāna «C.U.T.» vadītājs Gerhards Erasmus, kurš pats ir no Dienvidāfrikas, stāsta, ka katrai kultūrai ir savi paradumi, piemēram, Dienvidāfrikas valstīs daudzus ēdienus var droši ēst ar rokām, tas ir pilnīgi pieņemami. Bet, pretēji Latvijas kultūrai, ejot ciemos, nav pieņemts vilkt nost apavus. Viņš arī stāsta, ka bieži tiek gatavots uz atklātas uguns un lielākā daļa Dienvidāfrikas iedzīvotāju jau no bērnības ir pieredzējuši grila meistari, piemēram, Gerhards Erasmus gatavot uz atklātas uguns iemācījās jau četru gadu vecumā. Tuvie Austrumi: kad kopā ar beduīniem dzer kafiju, kafijas baudīšanas beigās pakrati krūzīti

Baudot kafiju kopā ar beduīniem – vai kādā no beduīnu tradicionālajām zemēm –, nebrīnies, ka tava kafijas krūzīte tiks pastāvīgi papildināta ar svaigu kafiju līdz brīdim, kad būsi pakratījis krūzīti. Pareizais veids, kā signalizēt, ka vairs nevēlies kafiju, ietver krūzītes sasvēršanu uz sāniem divas vai trīs reizes pirms tās nolikšanas atpakaļ uz galda. Atceries šo principu ievērot, jo atteikties baudīt jau ielietu kafiju būs pavisam nepieklājīgi.

Koreja: ja par tevi vecāka persona piedāvā dzērienu, to saņemot, pacel glāzi ar abām rokām

To darot, izrādīsi cieņu pret vecāko cilvēku – cieņa pret vecākajiem ir ļoti būtisks korejiešu kultūras pamatprincips. Pēc tam, kad dzēriens ieliets glāzē vai krūzē, kas pacelta ar abām rokām, tev būtu jānovērš skatiens no dzēriena piedāvātāja un diskrēti jānogaršo dzēriens.

Tāpat nekad nesāc ēst, pirms ēst nav sācis vecākais cilvēks,

kas sēž pie galda, un nekad, nekad nepamet ēdamgaldu, pirms šī persona ir beigusi ēst.

Foto: PantherMedia/ScanPix

Ķīna: negriez zivi otrādi

Lai gan varbūt esi ieradis, saņemot zivs ēdienu, zivi apgriezt otrādi, kad esi apēdis vienu tās pusi līdz asakai, Ķīnā tas ir absolūti nepieņemami. Zivs apgriešana otrādi Ķīnā ir ietverta teicienā «dao yue» – frāzē, kas ir ļoti līdzīga vārdam «nelaime». Turklāt zivs apgriešana otrādi tiek uztverta tā, it kā tu teiktu, ka zvejnieka laiva apgāzīsies.

Vismāņticīgākie ķīnieši nemaz neēdīs zivs apakšas daļu.

Francija: maize nav appetizer

Tā vietā, lai uzreiz sāktu ēst uz galda nolikto maizi, baudi to kā papildinājumu savai pamatmaltītei un jo īpaši kā papildinājumu siera platei maltītes noslēgumā. Turpretim maizes nolikšana uz galda, nevis tieši uz šķīvja, – kas pie mums būtu absolūts faux pas – ir pilnīgi pieņemama un pat atbalstāma rīcība Francijā.

Foto: PantherMedia/ScanPix

Itālija: nekad nepasūti kapučīno pēc maltītes

Itāļi nekad nepasūta dzērienus ar pienu pēc ēdienreizes,

jo piens bremzē gremošanas procesus.

Tā vietā, ja vēlies iekļauties itāļu ēšanas kultūrā un neizskatīties pēc tūrista, pasūti espresso vai vienkārši kafiju. Neviens nebūs sašutis par to, ka pasūtīsi kapučīno, bet visi pavisam noteikti zinās, ka neesi vietējais.

Japāna: nekad neturi irbulīšus rīsos vertikāli

Starp kumosiem irbulīši būtu jānovieto blakus viens otram tieši sev priekšā, paralēli galda malai. Un nekur citur. Ja ir pieejams irbulīšu turētājs, atbalsti to galus pret turētāju. Bet noteikti, noteikti neatstāj irbulīšus rīsu bļodā vertikālā stāvoklī –

to Japānā dara tikai bēru laikā,

kad bļodiņa ar rīsiem un vertikāli ievietotiem irbulīšiem tiek ievietota aizgājēja zārkā. Japānā daudz pieņemamāk būtu palūgt dakšiņu, nekā vertikāli novietot irbulīšus rīsu bļodā.

Foto: PantherMedia/ScanPix

Gruzija: vīna malkošana ir rupjība!

Tradicionālo gruzīnu svētku laikā vīna malkošana tiek uzskatīta par rupjību. Gruzīnu supra (tradicionālo svētku) laikā vīns tiek dzerts tikai tostu laikā, tāpēc – ja esi pievienojies supra, pirms baudi vīnu, sagaidi tostu, un tad iztukšo visu glāzi vienā rāvienā. Šim nolūkam, šķiet, īpaši radītas gruzīnu vīna glāzes, kas visbiežāk ir ievērojami mazākas par ierastajām vīna glāzēm.

Čīle: rokas nost no ēdiena!

Čīlē ēšanas etiķete ir nedaudz formālāka nekā citās Dienvidamerikas valstīs un ir novērota izteiktāka vēlme identificēties ar eiropiešu kultūru. Jebkura ēdiena – pat frī kartupeļu – ēšana ar rokām ir nepieļaujama, un visi ēdieni jāēd, izmantojot nazi un dakšiņu.

Portugāle: aiz cieņas pret pavāru neprasi sāli, piparus vai kečupu!

Portugāles pavāri uzskata, ka viņu sagatavotais un pasniegtais ēdiens ir sagatavots tieši tāds, kādam tam būtu jābūt. Tāpēc, ja pieprasīsi viesmīlim sāli, piparus vai kečupu, visticamāk, viesmīlis to pastāstīs pavāram un pavārs šo rīcību uzskatīs par norādi, ka viņa gatavotais ēdiens tev negaršo.

Foto: PantherMedia/ScanPix

Taizeme: ēdienu mutē ar dakšiņu neliek!

Taizemē par nepieklājīgu rīcību tiek uzskatīta dakšiņas izmantošana, lai ēdiens no šķīvja nonāktu tavā mutē. Tā vietā dakšiņa tiek izmantota, lai ēdienu pārnestu no šķīvja uz karoti, no kuras savukārt ēdiens drīkst nonākt mutē.