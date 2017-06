Šīs nedēļas horoskops katrai zīmei

Draugiem.lv

Uzzini, kas tevi gaida šonedēļ - līdz pat 18. jūnijam. 12.-18. jūnijs AUNS Savas pozīcijas darbā nostabilizēsi, ja kaut nedaudz apvaldīsi savu karsto dabu un biežāk ieklausīsies kolēģu teiktajā. Arī laulātajam draugam neuzstādi pārāk striktus noteikumus, kas zina, ka neaizbēg vēl tālēs zilajās. Ceturtdien izdosies kāda prezentācija vai saviesīgs vakars izvērtīsies par jaunu darba kontaktu dibināšanu, sevis vai savas kompānijas reklamēšanu. Esi uzmanīgs, sargā konfidenciālu informāciju, iespējami pārpratumi.

VĒRSIS Vēl joprojām būsi konfliktā teju ar visu pasauli, visur meklēsi vainīgos, cīnīsies par taisnību. Lieki piebilst, ka tavi un apkārtējo pasaules uzskati krasi atšķirsies, tāpēc sekmēsies darbs vienatnē, ne komandā. Labāk veiksies radošo profesiju pārstāvjiem, kam pastāv iespēja apburt apkārtējos ar savu šarmu. Žurnālisti, rakstnieki var sarīkot kādu tematisku vakaru, lai visus iepazīstinātu ar savu jaunāko veikumu. Labi sapratīsies ar otro pusīti.

DVĪŅI Nedēļas sākumā neieplāno nopietnas sarunas vai tikšanās, labāk pabeidz iesāktos darbus. Iespējams, materiālas dabas problēmas var uz laiku aizkavēt kādas tavas ieceres ieviešanu dzīvē, tomēr visam savs laiks un gan jau viss nokārtosies. Noteikti neslīgsti grūtsirdībā, tieši pretēji, esi aktīvs, dodies sabiedrībā, komunicē un veido jaunus kontaktus. Tavs svārstīgais raksturs var kaitēt partnerattiecību nostiprināšanai. Tomēr, ja reiz mīli kādu, nebaidies viņam to pavēstīt!

VĒZIS Pirmdiena izvērtīsies visai aizraujoša: pat ja nebūsi plānojis nekādas aktivitātes, vienalga tiksi ierauts notikumu virpulī. Kopumā ne tikai nedēļas pirmā diena, bet viss periods sniegs dažādas iespējas, tāpēc turi acis un ausis vaļā. Pastāv iespēja mainīt darba vietu vai profesiju. Labākais atbalsts būs mīļotā cilvēka sapratne, varbūt pat nolemsit strādāt kopā vai atvērt ģimenes uzņēmumu. Ja gribi mainīt imidžu – dari to!

LAUVA Nonāksi zināmās pretrunās – no vienas puses, tev vajadzēs sabiedrotos, lai realizētu plānus, bet, no otras puses, būs grūti kādam uzticēties. Iespējams, esi pārāk aizspriedumains pret kādu tēmu vai cilvēku, pārdomā vēlreiz savu nostāju, tas lietai nāks tikai par labu. Tie, kam mājās bariņš mazu brēkulīšu (bērnu vai mazbērnu veidolā), būs spiesti atteikties no saviem karjeras plāniem. Alkoholiskie dzērieni lai uz laiku kļūst par tabu.

JAUNAVA Paļaujoties uz savām spējām un gudrību, visas ieplānotās lietas nokārtosi bez liekas aizķeršanās. Tava šā brīža pārliecinātība un drosme ļaus plūkt uzvaras laurus. Otrdien pārliecinies, vai runātājs saka patiesību, pirms notici viņam. Tu spēsi savienot darbu ar privāto dzīvi un sniegsi sen pelnīto uzmanību un sapratni arī tuviniekiem. Tavs viedoklis saskanēs ar vecākās paaudzes domām, kas patiks kā vieniem, tā otriem.

SVARI Apsver katru nākamo soli, lai vēlāk nebūtu jānožēlo pārsteidzīga rīcība, tas ļaus nostiprināt tavas pozīcijas kolēģu vidū. Otrdien var atgadīties kaut kas pilnīgi neprognozējams, par ko tu pat nenojaut. Liec lietā visas savas zinības un juridiskos jautājumos negaidi padomu no malas. Piektdien tavām vēlmēm nebūs robežu, izplāno kārtīgi savu laiku, lai visu paspēj! Brīvdienas noteikti vēlams pavadīt draugu lokā svaigā gaisā.

SKORPIONS Pirmdien vari atskaitīties priekšniecībai par paveikto, sekmēsies dokumentu kārtošana. Savukārt otrdien piemērots laiks, lai iegādātos kādu preci vai kārtotu mantisko darījumu lietas! Noticot glaimiem, vari iekrist nelabvēļu slazdos. Satiksi bērnības draugu, un pie tējas tases kopīgi atcerēsieties savus pagātnes darbus un nedarbus. Nedēļas nogalē nekļūsti sīkumains, tas var izsist tevi no līdzsvara un svarīgākie darbi tā arī paliks nepadarīti.

STRĒLNIEKS Iespējams, kāds mēģinās tevi aizkaitināt un tas var traucēt virzībai uz priekšu. Nepadodies un atrodi sev nodarbošanos, kas ļautu rast sirdsmieru. Ģimenes lokā būsi kā miera ostā. Draugiem gan būs grūti atrast ar tevi kopīgu valodu, jo tavs noskaņojums mainīsies ik pēc mirkļa. Mācies un apgūsti ko jaunu, jo tuvākajā nākotnē šīs zināšanas ļoti var noderēt. Negaidīts būs pārsteigums par atvasīšu pēkšņajām pārvērtībām, jutīsies kā avangarda modes skatē.

MEŽĀZIS Kāds tuvinieks vai paziņa negaidīti piedāvās uzlabot materiālo stāvokli, iesaistot tevi savā biznesā. Izvērtē priekšlikumu, varbūt ir īstā reize kaut ko savā ikdienā mainīt. Tomēr tai pašā laikā paļaujies tikai uz pārbaudītiem cilvēkiem, pretējā gadījumā vari vilties un ciest zaudējumus. Biežāk uzsmaidi savai otrai pusītei, tas sniegs viņai gandarījumu, pēdējā laikā jums darba dēļ tik maz sanāk būt kopā.

ŪDENSVĪRS Tavu garastāvokli var sabojāt tuvumā esošie cilvēki, kuru izteikumi vai rīcība var būt par iemeslu ķildām. Bet nebēdā, viss taču ir pārejošs, un īstais atbalsts - tava otrā pusīte ir tepat līdzās. Otrdien būtu lieki cerēt uz panākumiem, ko nevar teikt par nākamo dienu. Veiksme gaida tos, kuri savus līdzekļus ieguldīs īstajā laikā un vietā. Liekot lietā savas prāta spējas sasniegsi iecerēto. Neesi nikns uz bērniem, ja viņi kļūdās.

ZIVIS Ideāls laiks, lai radītu ko jaunu. Augsts radošais potenciāls var sniegt pārsteidzošus rezultātus. Tava iedvesma palīdzēs arī mājiniekiem tikt galā ar ikdienas rutīnu un izkliedēs drūmo noskaņojumu. Esi sabiedriski aktīvs, apmeklē dažādus pasākumus. Ja pārvarēsi nedrošības kompleksus, piesaistīsi kāda pretējā dzimuma pārstāvja uzmanību. Piektdien iespējamas dažādas tehniskas problēmas gan darbā, gan uz ielas, taču tavu noskaņojumu nekas nespēs sabojāt.