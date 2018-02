Vai jāmaksā par maltīti restorānā, ja tā ir nebaudāma? Binnijas Ārbergas pieredze

«Zupu man atnesa vienkārši pilnīgi caurspīdīgu, gandrīz vai ūdeņainu. Es pieļauju, ka tā bija domāta kā miso zupa, taču no tās tur bija tikai smarža. Parasti gan tādos iestādījumos ar garšvielām viss ir kārtībā. Es nezinu, vai tā bija tikai manā bļodā, bet tas bija neēdami! Es paņēmu vienu karoti un noliku nost,» atminas Binnija. Sieviete nekautrējusies par savu viedokli informēt arī oficiantu, kurš vienkārši pamājis ar galvu, paņēmis šķīvi un atnesis otro ēdienu. Taču tas Binnija raisījis vēl lielāku šoku: «Tas bija ārprāts! Jau pēc izskata bija redzams, ka tas ir kaut kas salasīts no tā, kas ir palicis pāri. To es pat nepagaršoju – teicu, ka neēdīšu!»

Savukārt oficiants, atkal bez liekiem jautājumiem vai komentāriem, atnesis Binnijai rēķinu. «Es sapratu, ka tādas kā es viņam tur ir simtiem – viena ko saka, cita nesaka, jo domā, ka tā tam arī vajadzētu būt. Taču, manuprāt, ir ļoti svarīgi, kādas enerģijas ielaižam savā ķermenī, un ēdiens ir visnozīmīgākais,» tā Binnija, kura pēc šā starpgadījuma konkrētajā restorānā vairs nav savu kāju spērusi.

Šajā restorānu karu «8 naži un gardēdis» sērijā Binnija kā slepenais viesis dosies uz Valmieras pusi, lai baudītu krodziņa «Pils ķēķis» piedāvājumu. Interesanti, kā viņa vērtēs maltīti un vai Binnijas viedoklis palīdzēs «Pils ķēķim» cīņā par labākā pašmāju restorāna titulu?