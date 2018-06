«Līgo mežā»: dūmos kaltēta liellopa gaļa jeb «Beef Jerk» sentēvu gaumē

Vītināšana ir viens no vienkāršākajiem un senākajiem gaļas pagatavošanas veidiem. Viss, kas nepieciešams, - drusku pacietības. Mūsu senči to darīja, vēl pirms sāls kļuva populāra un ikdienišķa prece. Garšu pazinējs Ritvars Toms Logins parādīs soli pa solim, kā to paveikt pašam, esot mežā.