6 ķermeņa vietas, kuras tu noteikti dušā nomazgā pārāk reti!

1. Naba - baktēriju ferma

Patiesībā tava naba ir perfektākā vieta dažādām baktērijām. Atzīsim, nav tā, ka katru reizi dušā mēs to rūpīgi izmazgājām... Tāpēc dažādām baktērijām tur patīk «iedzīvoties». Nereti cilvēkiem tur ir sajūtama arī specifiska smaka, kaut viņi mazgājas ik dienu un ievēro higiēnu.

Naba parasti ir aizsegta vide, kur ādas slānis balstās pret ādu. Tur ir tumšs un silts, kas patīk baktērijām.

Tāpēc būtu ieteicams šad tad tomēr apmazgāt savu nabiņu ar vates tamponu, un, arī kārtīgi to apslaukām, lai tajā nepaliek mitra vide, kas arī tīkama cita veida baktērijām.

2. Jāmazgā ir ne tikai ausis....

..., bet arī vieta arī aiz auss gliemežnīcas. Vairums cilvēku to nedara, ja vien katru reizi dušā netiek ar šampūnu mazgāti mati. Izrādās aiz auss gliemežnīcas arī ir laba vieta baktēriju «uzdzīvei». Aiz auss ir slēpta vieta, kur atrodas dziedzeris, kas izdala sekrētu, lai mitrinātu ādu. Ja tur nav mazgāts, šis sekrēts var sākt nelabi ost. Kā lai to pārbauda, nobrauciet ar pirkstu aiz auss un pasmaržojiet, ja viss ir kā nākas, pamatam nav uztraukuma.

3. Mēle ir kā baktēriju sūklis

Iedomājoties vien, ko mēs ikdienā apēdam un izdzeram, top skaidra bilde - kāds baktēriju karnevāls ik dienu ir mums uz mēles, tāpēc noteikti tā jāatceras notīrīt, kad tīrām ikdienu zobus. Nepatīkamo mutes aromātu izraisa baktēriju izdalītie toksīni, taču tā nav vienīgā problēma. No mēles baktērijas, protams, nokļūst arī uz zobiem, tādēļ mēles netīrīšana

veicina zobu bojājumu, smaganu iekaisuma un citas mutes dobuma problēmu veidošanos.

4. Kājas pirkstu starpas - kāju sēnītes paradīze

Arī šī ir viena no aizmirstajām ķermeņa vietām, ko cilvēki apmazgā kārtīgi, tāpēc šī iemesla dēļ, mēs iedzīvojamies kāju sēnītē. Kājas jāmazgā ir katru dienu, vēlams vēsā ūdenī un pēc tam kārtīgi jānosalauka, lai, īpaši, pirkstu starpas nepaliktu mitras!

5. Tu nemazgā savu muguru!

Jā, jo es to nevaru aizsniegt! Tomēr, ja padomājam, ka mugura kā ķermeņa zona ir vislielākā platība, kas tiek pakļauta drēbju nēsāšanai, svīšanai, gulēšanai gultā, tad top skaidrs, ka muguras ādas poras un dziedzeri varētu diezgan ātri aizsērēt... Tā var iedzīvoties arī muguras aknē. Akne – tā ir tādu tauku dziedzeru saslimšana, kas atrodas dziļi ādā. To sekrētu sauc par ādas taukiem. Pa speciāliem kanāliem ādas tauki caur porām nonāk ādas virspusē un pasargā to no ārējās iedarbības. Visvairāk tauku dziedzeri piepildās uz sejas (pieres daļa, uzacu loks, deguna-lūpu trīsstūris, zods),

augšējā krūšu un muguras daļā - tieši tās zonas visbiežāk aknes gadījumā tiek bojātas.

6. Atceries par dibenu!

Galu galā padomājam, cik stundas mēs sēžam un mūsu pēcpuse ir iesprostota ne vien drēbēs, bet arī vēl tiek sildīta pret krēslu! Tāpēc arī pēcpuse ir jālutina un jāmazgā. Patiesībā tīrs ūdens ir labākais mazgāšanās līdzeklis, smagnējas konsistences dušas želeja tikai aizsprosto poras. Turklāt jāatceras, ka vienmēr jāsāk ar matu mazgāšanu un tikai tad ķermenis, lai jau atmazgātās ādas porās nenonāktu šampūns. Un,