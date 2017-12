Labākā Keitas un Meganas kopbilde! Vientuļā māmiņa uzņem fantastisku foto.

Aplūkojot šo foto, ko noteikti katrs fotogrāfs todien būtu vēlējies «noķert», neienāk prātā, ka tā autore ir vienkārša, vientuļā māmiņa, kas tobrīd bija vajadzīgajā laikā un vietā! Trīsdesmit deviņus gadus vecā Karena Anvila karaliskās ģimenes uzmanību noķērusi spiedzot kā visi citi fani un foto sanācis apburošs. Karena cer, ka šī foto pārdošana spēs viņai dot iespēju finansiāli apmaksāt savai meitai universitātes mācības. Turam īkšķus!

Had a lovely morning at Sandringham with my daughter! pic.twitter.com/XceMtXDlBM— Karen Anvil (@Anvilius) December 25, 2017