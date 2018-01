Karaliskaja ģimenē rudenī gaidāmas vēl vienas kāzas...

Jorkas princesi Eižēniju (27), kas ir prinču Harija un Viljama tuva radiniece, ilggadējais draugs vīnu pazinējs un uzņēmējs Džeks Brūksbenks (31) bildinājis janvāra mēneša sākumā romantisku brīvdienu laikā Nikaragvā.

Pāris kāzas svinēšot šā gada rudenī un laulību ceremonijai izvēlējušies to pašu vietu, Svētā Džordža kapelu Vindzorā, kur maijā viens otram laulības solījumus dos Megana un Harijs.

Princess Eugenie and Mr. Jack Brooksbank were photographed earlier today following the announcement of their engagement. pic.twitter.com/ArYQIDeNZw — The Royal Family (@RoyalFamily) January 22, 2018

The photographs were taken in the Picture Gallery at Buckingham Palace. pic.twitter.com/ZfwQWdrK3Y — The Royal Family (@RoyalFamily) January 22, 2018

The wedding will take place in the Autumn of 2018 at St George's Chapel in Windsor, with further details to be announced in due course. pic.twitter.com/3oL6F6hoYG— The Royal Family (@RoyalFamily) January 22, 2018