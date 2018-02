Vielas un enerģijas noslēpumi cilvēkā

Pēc Lielā Sprādziena no vides, kurā neeksistēja ne viela, ne enerģija, ne arī laiks, un kuru metafiziski varētu raksturot kā ‘neko’, radās viela, enerģija un laiks. Laika gaitā šie elementi ir atspoguļojušies un ietekmējuši visuma dzīvo vidi, tostarp cilvēkus. Taču kā mēs varam izmantot šīs kopsakarības, lai uzturētu savu ķermeni veselu un darbīgu?

3. februārī plkst. 11:00 zināšanu telpā «Zikurāts» viesosies lietuviešu zinātnieks - fiziķis, pētnieks un delfīnu draugs Dr. Vlads Martiross, kurš savā lekcijā stāstīs par cilvēka ķermeni un tā mijiedarbību ar ūdeni, skābekli, gaismu, skaņu un elektrību. Lekcija būs veltīta, lai izzinātu un izprastu šo elementu būtību un saistību mūsu ķermenī.

Par piemēru ņemot neredzamo spēku, kuru cilvēks ir vienmēr meklējis un kurš iedzīvina un kustina šo pasauli. Lūk, V. Martiross to sauc par elektrību. Cilvēka nervu sistēma un viss organisms darbojas ar šo pašu mistisko spēku. Muskuļaudi saraujas, saņemot elektrisko impulsu, attiecīgi arī asinsrite tiek dzīta no sirds, elektrisko impulsu vadīta. Elektrību organisms paņem no barības vielām, kad audos noris barības vielas sadaloša ķīmiska reakcija, ogļūdeņražus savienojot ar skābekli, šajā izlādes procesā paņemot enerģiju, radot ūdeni un oglekļa dioksīdu.

Tāpat cilvēks sastāv no ūdens, kurš, pildot noteiktas svarīgas funkcijas, ir pastāvīgi jāatjaunina, neizmirstot par tā kvalitāti.

Ūdens enerģija nodrošina mūsu vitalitāti.

Starpšūnu telpa ir uzlādēta ar rādītājiem - 100 mV, šūnā esošais ūdens ir -50 vai -70 mV. Tāpat kā hidroelektrostacija, pateicoties potenciālu atšķirībai, iepriekšēji strukturēts ūdens iekļūst caur daudzām šūnu membrānas mikroskopiskām atverēm, atbrīvojot lielu enerģijas daudzumu. Tas ir ūdens, kas sniedz informāciju par enerģiju, un skābekļa viļņu raksturlielumi savukārt iedarbina šūnu dzīves ritmus.

Skābeklis ir vissvarīgākais elements, kas nepieciešams cilvēka dzīvībai, labas veselības pamatam. Mēs varam izdzīvot bez skābekļa dažas minūtes. Ķermenī ir divas trešdaļas ūdens. Tā kā mūsu ķermenī skābekļa masasdaļa ūdenī ir 8/9, tad mēs sastāvam no gandrīz 60% skābekļa. Labākais veids, kā optimizēt veselību, ir piesātināt ar skābekli katru ķermeņa šūnu. Vairāk skābekļa mūsu sistēmā - vairāk enerģijas ražosim un efektīvāk izvadīsim atkritumus.

Skābeklis attīra asinis, izslēdzot šūnu atkritumu veidošanos.

Pietiekams skābekļa daudzums ļauj organismam atjaunoties un uzturēt imūnsistēmu. Katras šūnas pamatprasības ir cukurs, aminoskābes, minerāli, hormoni, fermenti un skābeklis.

Apskatot minēto elementu, nevajadzētu aizmirst arī par aktivizēto skābekli jeb ozonu, tā lietojumu veselības uzturēšanā, kuru pasaulē izmanto vairāk nekā 100 gadu garumā. 1896. gada septembrī elektrības ģēnijs Nikolā Tesla patentēja savu pirmo aktivētā skābekļa ģeneratoru, un 1900. gadā viņš izveidoja «Tesla Ozone Co». Tesla pirmsākumā pārdeva aktivētā skābekļa iekārtas un olīveļļā iestrādātu aktivēto skābekli ārstiem medicīniskām vajadzībām, vēlāk skaistumkopšanai un pret sadzīviskām kaitēm.

V. Martirosa pieredze ietver arī fotonu terapiju. Tās pamatā ir vienkāršs salīdzinājums - cilvēka ādu apskatot kā antenu, kura uztver informāciju no ārpuses un nodod to tālāk organisma iekšējām struktūrām. Arī acis uztver gaismas krāsas un tās svārstības, kas iedarbojas uz cilvēku fizioloģiski un psiholoģiski. Lekcijā tiks stāstīts arī par 5 Hz frekvences atveseļojošo iedarbību uz mūsu DNS.

Desmitiem gadu Vlads ir sadarbojies ar vairāku valstu ārstiem un zinātniekiem, tostarp ir atvēris klīniku Vankūverā, kurā uzkrātās zināšanas tiek izmantotas, lai palīdzētu cilvēkiem. Vlads ir sekmējis vairāku medicīnisku iekārtu izveidošanu, kuras tiek lietotas visā pasaulē. Lai minēto paveiktu, pētnieks savas zināšanas smēlies gan no senajām civilizācijām, gan jaunākajiem eksakto zinātņu atklājumiem. V. Martiross vairākus gadus nodarbojas arī delfīnu pētniecību, dziedniecības praksēm, profesionālo zemūdens filmēšanas un meditatīvas mūzikas terapiju izstrādāšanu.