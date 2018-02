Padomi dāmu pašaizsardzībai: ko darīt, ja tev uzbrūk ar nazi (2. daļa)

Biežāk zagli interesē potenciālais materiālais guvums, piemēram, vērtīgās lietas no tavas somas, taču dažkārt uzbrukumā var tikt iesaistīts ar nazis vai šaujamierocim līdzīgs priekšmets. Kā rīkoties, ja kāds mums cenšas uzbrukt ar nazi, to vaicājam pašaizsardzības instruktoram Mārim Rizgam.

Vispirms jāiegūst drošības distance, un tā ir divu izstieptu roku attālumā, proti, pašai jācenšas turēt roku sev priekšā, jo šādā gadījumā uzbrucējs nespēs ne iesist, ne iespert, ne iedurt ar nazi. Lai to izdarītu, zaglim jāveic kustība uz priekšu ar ķermeni, ko ļoti labi var pamanīt, līdz ar to automātiski palecam malā vai atpkāpjamies, tādējādi saglabājam drošu attālumu. Vienlaikus ir jāsaka, lai zaglis nenāk klāt, taču to nekādā gadījumā nedrīkst darīt agresīvi. «Tas jāsaka, izmantojot vārdu «lūdzu», jo agresija veicina agresiju, un garnadzim var šķist, ka uzbrūkošais tonis no cietušā puses ir kā pavēles forma, taču šajā brīdī labāk izlikties pazemīgam un paklausīgam. Jāsniedz priekšstats, ka darīsim visu, ko mums pavēlēs, jo svarīgākais, lai viņš nemēģina mums durt,» atklāj Māris Rizga.

Ja zagļa mērķis ir nauda, ir vērts glabāt nelielas naudas summas kabatā. Izspēlējot situāciju, kad zaglis pieprasa naudu, ar vienu priekšā izstieptu roku jāsaglabā drošais attālums, savukārt ar otru jāvelk ārā no kabatas nauda. Papīra banknotes vai monētas jācenšas iemest uzbrucējam tieši sejā, jo automātiski, ja kaut kas tuvojas sejai, cilvēks aizgriež galvu. Un tieši šis ir brīdis, ko varam izmantot bēgšanai. Ja tomēr konflikts nonācis tik tālu, ka sākas uzbrukums ar nazi vai sitieni, var izmantot somu kā aizsegu, to liekot ķermeņa priekšpusē un bloķējot sitienus vai dūrienus.

Vienīgais moments, kad var izmantot dažādus uzbrukuma vai aizstāvēšanās veidus no savas puses, ir situācija, ja nav kur bēgt, piemēram, ja ir ielaušanās dzīvoklī vai kāds cenšas uzbrukt liftā. Taču pašaizsardzības instruktors atgādina divas pamatlietas, lai mēs nenonāktu šādās situācijās. Primāri ir jāapslāpē savs ego, jo tas visbiežāk izraisa cilvēku savstarpējos konfliktus, un otrs – pēc iespējas jācenšas izvairīties no konfliktsituācijām.