Uzdāvini savai sievietei pavasara pārvērtības!

Pirms kāda laika «Egoiste» jau izaicināja Latvijas vīriešus slepus pieteikt savas dāmas šim interesantajam, piedzīvojumiem bagātajam un košajam projektam. Toreiz no pieteikumu jūras laimīgā loze tika četriem jaukiem pāriem, no kuriem viens kungs sadūšojās pat uz romantisku bildinājumu vakariņu laikā! Uzmanību, gatavību, starts - esi drosmīgs un šoreiz piesakies tu! P.s. Arī sievietes var it kā nejauši vīrietim palikt zem degungala šo piedzīvojumu....