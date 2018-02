«Vingruma» Dace: zaudēti 2,5 kg tauku jeb 6,25 paciņas margarīna!!

Vēl arvien liela uzmanība tiek veltīta savu ēdienreižu plānošanai, kaloriju skaitīšanai, izmantojot interneta lapu http://www.ploome.com un aplikāciju MyFitnessPal, kuru var aplūkot arī šeit: https://www.myfitnesspal.com/. Aplikācija ir lieliska ar to, ka tajā ir ērti uzskaitīt visas ēdienreizes, treniņus sporta klubā, šeit ir iespēja, noskenējot svītrkodu, uzzināt visu informāciju par produktu, t.sk. aplikācija savienojas ar manu sporta pulksteni, kurš ir neatņemama mana ikdienas sastāvdaļa. Ar to uzskaitu ikdienas soļus, treniņus un cita veida aktivitātes.

Vingruma maratons zināmā veidā neļauj izlaisties, tas nozīmē - lai arī reizēm pēc garas darba dienas ir vēlēšanās aizskriet uz mājām, ietīties siltā, mīkstā segā un noskatīties kādu filmu ar smaržīgu tējas krūzi rokās, dodos uz trenažieru zāli, lai sasniegtu savu mērķi. Ir patīkami šādās reizēs satikt kolēģes, kopā tomēr jautrāk 😊

FOTO: Privātais arhīvs

Ja jums liekas, ka viss ir diezgan «easy», teikšu, ka nav viegli katru dienu sagatavot sev līdzi uz darbu pusdienu kārbiņu, uzkodu kārbiņu, reizēm vēl kādu kārbiņu, ja to neesi darījis nekad. Ar to visu un vēl maisiņu sporta zālei un deju apaviem nākas pārvietoties no mājām uz darbu, no darba uz sporta klubu, tad uz deju studiju… Pamatīga pašdisciplīna nepieciešama… Tāpēc sasniegtie, bet mazie panākumi ir kā mazas laimītes, kas liek kustēties uz priekšu un nepadoties!

FOTO: Privātais arhīvs

Lūk, tāda nu bija mana nedēļa! Tiekamies pēc nedēļas 😊

Vingruma maratoniste Dace