«Vingruma» Inga: mīnus 6,1 kg, no kuriem 5,5 kg tauku!

Jau pirms pieteicos projektam, sapratu, ka grūtākā būs galvas sakārtošana. Šobrīd mācos un atceros, kā ir skatīties uz notikumiem no pozitīvās puses. Dienasgrāmatas rakstīšana brīžiem šķita kā liels bubulis, šodien izlasīju pāris tievētāju veiksmes stāstus un sapratu, ka arī dienasgrāmatas rakstīšanu var uztvert kā palīgu ceļā uz veselīgāku sevi – publicējot «Vingruma maratona» norisi, negribas pievilt atbalsta grupu un ir iespēja iedvesmot citus aktīvākam un veselīgākam dzīvesveidam.

Svēršanās uz «gudrajiem svariem» – tikpat gaidīts pasākums kā pirmajā reizē, bet šoreiz no kabineta izeju smaidīga un apmierināta ar sasniegto rezultātu – mīnus 6,1 kg, no kuriem 5,5 kg tauku. Ir daži, kuriem tas šķiet maz priekš viena mēneša, bet, kad

es iedomājos, ka tā ir pieclitrīgā ūdens pudele, kura man ikdienā vairs nav jāstaipa līdzi, manī ir tikai prieks.

Ar draugu palīdzību esmu atradusi aplikāciju, kas kaloriju skaitīšanu un ēdiena pierakstīšanu ir padarījusi mazliet vieglāku – šobrīd lietoju aplikāciju «MyNetDiary», kuru var izmantot gan datorā, gan telefonā. Ļoti patīk, ka šī aplikācija «atceras», ko esmu nesen ēdusi, un ļauj kopēt iepriekš ievadītos datus. Aplikācijā ir iespēja ieskenēt svītru kodu, kas teorētiski aplikācijai ļauj saņemt produkta uzturvērtības datus. Diemžēl praksē esmu konstatējusi, ka no Latvijā nopērkamajiem produktiem aplikācija šādu informāciju no svītru koda iegūst ļoti reti (informācija ir bijusi par Hortex saldētajiem dārzeņiem un Finn Crisp sausmaizītēm). «MyNetDiary» uzrāda, cik daudz no uzņemtajām kalorijām ir ogļhidrāti, cik tauki un cik olbaltumvielas, kā arī procentuāli norādīts, cik katru no šīs grupas produktiem ir nepieciešams uzņemt.

FOTO: Privātais arhīvs

Treniņos jau ir redzams progress – varu paiet ātrāk un pacelt vairāk. Pēc treniņiem jūtu, kā muskuļi smeldz, un tas rada labi padarīta darba sajūtu. Šī «Vingruma maratona» aktivitāte ir vienkāršākā, jo ir tikai jāseko treneres Samantas norādījumiem.

Katrs treniņš ir citādāks, un ir aizraujoši izmēģināt arvien jaunus vingrojumus.

FOTO: Privātais arhīvs

Ja iepriekš, ievērojot diētu, sagrēkoju, bieži mēdzu pamest iesākto. Šobrīd esmu sapratusi, ka jārīkojas tāpat kā tad, kad automašīnai pārdur riepu, – to salabo un brauc tālāk, nevis pārdur arī pārējās riepas.

«Vingruma» Inga