Uzlabo veselības aprūpi tekstilrūpniecībā strādājošajām sievietēm

10% no ieņēmumiem, ko Lindex gūs Starptautiskajā sieviešu dienā, 8. martā, tiks ziedoti iniciatīvai «HERhealth», kuras mērķis ir uzlabot veselības aprūpi un dzīves apstākļus tekstilrūpniecībā strādājošajām sievietēm.

Lielākā daļa Lindex klientu un darbinieku, kā arī apģērbu rūpnīcās strādājošo ir sievietes. Sievietēm ir nozīmīga loma uzņēmumā Lindex, un mēs vēlamies uzlabot tekstilrūpniecībā strādājošo sieviešu dzīves apstākļus, piemēram, iesaistoties iniciatīvā «HERhealth», kuras mērķis ir uzlabot zināšanas par veselību un piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem.

«Uzņēmumam Lindex rūp sievietes, un mēs ar savu darbu cenšamies dažādos veidos atbalstīt un iedvesmot viņas. To var paveikt ne vien ar modi, bet arī iesaistoties dažādās iniciatīvās. Cieņa un vienlīdzīgas iespējas ir vienlīdzīgākas sabiedrības priekšnoteikumi. Es lepojos, ka Lindex kopā ar klientiem pievērsīs uzmanību Starptautiskajai sieviešu dienai un līdz ar to iniciatīvai «HERhealth»,» stāsta Lindex uzņēmuma ilgtspējības vadītāja Anna Karīna Dālberga (Anna-Karin Dahlberg). Lindex ziedos 10% no ieņēmumiem, kas tiks gūti Starptautiskajā sieviešu dienā, 8. martā, un šis ziedojums tiks izmantots, lai sāktu jaunus «HERhealth» projektus Lindex piegādātāju rūpnīcās. 2017. gadā š'a ziedojuma apmērs bija 114 000 eiro, un par šiem līdzekļiem līdz šim ir iesākti deviņi jauni «HERhealth» projekti, kuros iesaistītas aptuveni 8500 sievietes Bangladešā, Kambodžā, Ķīnā un Mjanmā.

Par «HERhealth». «HERhealth» ir izglītības programma, ko vada organizācija «Bizness sociālajai atbildībai» (Business for Social Responsibility — BSR). Šī programma nodrošina tekstilrūpniecībā strādājošo sieviešu izglītošanu un apmācību veselības jautājumos, lai palielinātu viņu informētību par veselības problēmām un piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem. Kopš 2012. gada, kad Lindex sāka sadarbību ar «HERhealth», aptuveni 22 000 sieviešu Bangladešā, Indijā un Pakistānā ir izglītotas un apmācītas veselības jautājumos.