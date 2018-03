«Vingruma» Dace: mums meitenēm mērķis ir kļūt slaidākām, kļūt vieglākām, nevis zaudēt!

Sveiciens visiem vingruma maratonistu sekotājiem! Ir svētdienas vakars un ir aizritējusi astotā nedēļa. Šīs nedēļas laikā, kā ierasts, tika aizvadīti vairāki sevi saudzējoši treniņi trenažiera zālē. Saudzējoši, jo iesākumā nenozīmīga saaukstēšanās beidzās ar to, ka ieguvu balss zudumu, pamatīgu klepu – acīmredzot šis bija tas brīdis, kad mazliet bija jāapstājas un jāatrod laiks tikai sev - nevis «kaut kad», bet tagad… Radās pietiekami daudz laika sakopot savas domas, vēlreiz izvērtēt savu ikdienas režīmu, ko, cik daudz un kāpēc to vajag…. Vienu no saviem treniņiem pavadīju savas ikdienas «uzraudzes» pavadībā, kurai šī bija pirmā iepazīšanās ar sporta klubu…