«Vingruma» Inga: treniņš notiek arī pludmales čībās!

«Pēc pirmajām divām nedēļām tu to sajutīsi, pēc četrām nedēļām tu to redzēsi un pēc astoņām nedēļām tu to dzirdēsi!» Nesen izlasīju šo atziņu par vingrošanu un svara zaudēšanu, kurai šobrīd varu tikai piekrist. Šobrīd ir pagājuši gandrīz divi mēneši, kopš sāku piedalīties «Vingruma maratonā», jūtos aizvien enerģiskāka, un atzinība, ko dzirdu no apkārtējiem, to tikai pavairo.