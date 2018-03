«Vingruma» Inese: ceļojumu apvienoju ar ikdienas treniņiem

Vēlos pastāstīt par savu lielāko iedvesmas avotu, manu hobiju - ceļošanu. Ceļošana ir mans «C vitamīns», jo tā ir brīnišķīga iespēja kaut vai uz mirkli izkrāsot ikdienu, piepildot to ar krāsām, prieku, pieredzi un stāstiem. Kas ir tavs dabīgais «C vitamīns»?

Tieši ceļošana man palīdz izrauties no vāveres riteņa un ikdienas rutīnas. Tā palīdz man palūkoties uz dzīvi no malas, un novērtēt to, kas ir. Ceļojot acis un sirds atveras, es apstājos un uzmanīgāk ieklausos. Ceļošana ceļ spārnos, piepilda ar enerģiju, dod spēku un veicina ierosmi jaunām idejām. Ceļošana izglīto un paplašina redzesloku, ļauj iepazīt citas zemes, to cilvēkus un viņu kultūru.

FOTO: Privātais arhīvs

Ir pagājuši tieši divi mēneši projektā «Vingruma maratons», un ļoti gribējās papildus uzņemt dabīgo C vitamīnu tur, kur ir siltāks, šoreiz mans ceļojums uz brīnišķīgu Vidusjūras salu - Maltu. Man Malta pilnīgi noteikti ir pozitīvs atklājums. Malta ir skaista, saulaina, krāsaina, romantiska un senatnīga. Maltu visapkārt apskauj jūra, tā pēc saviem izmēriem ir salīdzināma ar Rīgu, ir tik patīkami, ka sala nav liela un apskates objekti ir visapkārt un tos ir viegli sasniegt.

Ja man būtu jāveido sava Maltas ceļojuma pastkartīte, es noteikti tajā iekļautu fotogrāfijas no Maltas galvaspilsētas Valletas krāsainajiem koka balkoniņiem, kas viens par otru skaistāks kā skapīši izvirzījušies ārpus namu sienām, fotogrāfijas no maltiešu māju lieveņiem un namdurvīm, ko rotā unikāli durvju klauvekļi, kā arī fotogrāfijas no otras lielākās arhipelāga salas – Gozo, kas apbur ar savām gleznainajām ainavām, izroboto krasta līniju, klintīm, Xlendi līci un salas galvaspilsētas Viktorijas citadeli.

FOTO: Privātais arhīvs

Ceļojuma laikā neliedzu sev izbaudīt Maltas nacionālo virtuvi, nobaudīju gan Vidusjūras zivis un citus jūras produktus, gan arī dārzeņus.

Gozo salā noķēru ziedošo pavasari un pirmos pavasara saules starus, izjutu maltiešu dzīvesprieku, viesmīlību, laipnību un smaidus, kas aicina atgriezties Maltā vēlreiz. Šis ceļojums man atvēra durvis jaunām cerībām, sapņiem un iespējām. Paldies maniem foršajiem līdzbraucējiem, kuri padarīja šo ceļojumu brīnišķīgu!

Ikvienam novēlu atvērt acis, ausis un sirdi, ļauties mirklim, priecāties, smaidīt sev un sniegt smaidu citiem.

Lai jauka Lieldienu nedēļa!

Inese