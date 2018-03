«Vingruma» Raimonds: esmu uzlabojis savus sākotnējos rādītājus - mazliet taukus nodzinis un muskuļus vairāk uzdzinis

Pirmdien mans kompanjons Ansis, teiksim tā, bija paņēmis krietnu falšstartu, jo bija atsteidzies krietni ātrāk uz klubu, līdz ar ko viņš jau pildīja smagsvara uzdevumus, kamēr es tikai sildījos. Bet trīs aplīši tika pieveikti godam, un pirmo reizi mūsu 2018. gada maratona vēsturē satikām mūsu dalībnieci Daci trenējamies pa dienu. Nepārprotami pārmiju dažus vārdus, jo interesēja, kāpēc viņa pa dienu ir zālē un kā viņai klājas treniņos. Pāris vārdos izklāstīja savu situāciju, un turpinājām treniņu. Tai satikšanās reizē, kad bijām visi kopā, nesanāca privāti parunāt ar katru, jo, kamēr visi par visu pļāpājām, laiks ātri pagāja un bija jādodas mājās.

Otrdien man ar ārzemju draugiem bija plāns aizšaut uz Drifta halli. Tā arī notika, pavizinājāmies ar trīsriteņiem divas sesijas, apmeklējām suši ēstuvi, pačalojām un devāmies katrs uz savu pusi. To es pieminu tādēļ, ka…

Trešdien pārsteiguma rīts sākās ar kāju muskuļu sāpēm. Sajūta tāda, it kā vakar būtu nēsājis mēbeles uz un no piektā stāva simts reizes. Sākumā nesapratu, no kā tas varēja būt, tikai pret vakaru sasaistīju ar trīsriteņu braucienu, jo tā bija vienīgā neikdienišķā izdarība todien. Bet skaidrības, kādēļ tā, nav vēl šobaltdien. Nebija taču jāmin pedāļi, tur viss elektrisks… Taisni vai brīnums. No kartinga rokas galīgi nesāp, salīdzinājumā ar citiem, kas var tik 10 minūtes nobraukt. Trešdienas treniņu aizvadījām ierastā slodzē, pat savu sāpošo kāju muskuļus nesaudzēju, lai gan viss treniņš nācās smagi. Šī jau atkal bija svēršanās nedēļa. Tās tik ātri pienāk, ka nepaspēj kļūt neinteresanti, kad atkal jau jauni rezultāti un pārsteigumi. Kamēr gaidījām Normundu, bija laiks paamizēties atkal. Uzrāpos neierastā vietā, lai bilde būtu interesantāka. Var aplūkot.

FOTO: Privātais arhīvs

Šoreiz varu pavēstīt, ka mani rezultāti ir labi. Biju labi sagatavojies, proti, nebiju tikko vai pat nesen paēdis, kā tas bija divas iepriekšējās reizes. Manas piektās svēršanās rādītāji ir identiski otrās svēršanās rādītājiem. Secinājums viens - jāēd sabalansēta pārtika pareizās devās, ja gribi uzlabot savus vispārējos parametrus, rādītājus vai sauc kā gribi, ko tur uzlabot. Būšu Tev piemērs, kā tas nav jādara, jo trenējos tiešām cītīgi un pareizi, bet ēšanas paradumu uzlabošana nav paveicama. Esmu uzlabojis savus sākotnējos rādītājus - mazliet taukus nodzinis un muskuļus vairāk uzdzinis. Roku un krūšu apkārtmērs ir palielinājies, bet tas loģiski, jo lielākā daļa vingrinājumu ir ar ķermeņa augšdaļu.

Piektdiena pienāca ātri, un neticami smagi jutos. Un, kā izrādās, arī Ansis bija līdzīgā situācijā. Atkal jau jāatkārtojas, bet abi nolēmām pavadīt laiku klubā mierīgā garā. Izpildījām pirmā mēneša vingrojumus divos apļos. Tāda forša atslodze un mazliet savādāka diena. Lai gan cik nu atslodze, jo nebija viegli izpildīt pat salīdzinoši vieglos vingrinājumus. Pilnīgi bez saprašanas esmu, kas bija noticis, jo sestdien pamodos pilns enerģijas un spēka. Piektdiena bija forša un saulaina, gribējās darboties un garastāvoklis bija jautrs, bet, lūk, treniņš nekāds.

Vai Tu, lasītāj, esi pamanījis, ka ir aizritējusi jau DEVĪTĀ maratona nedēļa? Tas nozīmē, ka ir tapuši jau deviņi raksti, ir publicētas 27 bildes (privātajā arhīvā bilžu ir vairāk) un Tu esi sekojis man visu šo laiku. Interesanti būtu uzzināt, cik jūsu ir! Interesē arī, vai kāds ir zaudējis sekotāja statusu un iestājies vienaldzīgo rutīnas iedzīvotāju rindās. Bet diez vai man ir lemts to uzzināt… Beigu balsojums rādīs, cik ir interesentu!!! ;)

Ar cieņu,

maratonists Raimonds