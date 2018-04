«Vingruma» Ansis: gaidu pavasari un grila sezonu

Tu esi 2. no 66 dalībniekiem, izklausās jau labi, bet zemapziņā domāju, varēju jau labāk. Šis ir ziemas orientēšanās pēdējā posma rezultāts, jāatzīst gan, ka biju izlaidis visu vasaras un ziemas sezonu, tā ka pēc viena gada pārtraukuma it kā nav jau nemaz tik slikti. Iepriekšējā sezonā, arī ar visu savu lieko svaru, spēju kopvērtējumā noskriet otrais, šā gada sezonā, pateicoties Vingruma klubam, centīšos beidzot izcīnīt pirmo vietu. Vai tas sanāks šogad, par to jūs informēšu!