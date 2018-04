«Vingruma» Raimonds: un es vēl sevi uzskatu par sportisku džeku... ne vella!

Sports. Pavasara sportošanas īsās nedēļas īss izklāsts. Sāksim ar pirmdienu, kad ar Ansi ieradāmies Vingruma klubā ar veselu maisu slinkuma. Par slinkumu to es tā nosaucu, jo vispār tā bija neizskaidrojama sajūta. Likās, ka būs īsais treniņš, bet kaut kā nemanot tika pieveikti visi trenažieri.

FOTO: Privātais arhīvs

Trešdien mums tik zināmu apsvērumu dēļ nācām neierastā laikā, nevis 12:00, bet gan 8:00. Nebija tik traki, kā biju iedomājies, bet citādi nekā pa dienu. Katru reizi gan negribētu nākt tik agri, bet kā dažas izņēmuma reizes vai vienkārši, lai būtu savādāk, labprāt. Treniņš tika izturēts godam, lai gan zināms nogurums ķermenī dzīvo. Vai tas vitamīnu trūkums, kā jau pavasaros mēdz būt, vai kas cits, nav zināms.

FOTO: Privātais arhīvs

Un te nu klāt ir Ceturtdiena, nevis Piektdiena, kad esmu nolēmis ierasties Vingruma kluba zālē. Tas to brīvdienu dēļ, lai brīvdienās var mājās netraucēti un ar vienu piegājienu darīt darbus. Cik nu tas iespējams ar mazu bērnu mājā. Treniņa diena bija savādāka, steidzīga un ātra, jo darbs sāk dzīt un pusdienām atvēlētā stunda, kas tika pavadīta klubā, tiek saīsināta. Jautāsi, kāpēc nevaru iet vakarā uz treniņu? Nevaru un viss, nu esmu es tāds cilvēks, kurš, atnācis mājās, vairs negrib iet kaut kur, protams, ja nav kāds kopīgs ģimenes pasākums. Un man patīk brīvība klubā, kad nav daudz cilvēku, bet vakaros to ir daudz. Ceturtdien arī cilvēki bija citi. Piemēram, meitene, kura parasti 12:00 mūs sagaida pie administrācijas, šoreiz trenējās, un ļoti cītīgi trenējās. Aprunājos, protams, un, kā izrādās, viņa nav vienkārši Vingruma kluba darbiniece, bet gan trenējas Latvijas izlasē sprintā. Tas saucas - «neskati vīru no cepures»! Gan jau vēl dažādi interesanti cilvēki tur strādā… Pamēģināju izpildīt divus viņas vingrojumus. Jāsmejas, jo vienu spēju tik trīs reizes pacelt, bet otru galīgi nemaz. Laaabi, tie ir specifiski sprinteru vingrinājumi, kur tiek trenēti konkrēti vajadzīgie muskuļi, bet vienalga tas nav attaisnojums. Un es vēl sevi uzskatu par sportisku džeku, ne vella. Būs jāpārskata skatījums par sevi, hehe!!!

Labs i, līdz nākamajai īsajai darba un treniņu nedēļai, kad jau atkal trīs treniņi būs jāiestūķē četrās dienās.