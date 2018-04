«Vingruma» Dace: esmu iemācījusies diezgan patstāvīgi darboties, koriģēt savus treniņus

Sveiciens visiem vingruma maratonistu sekotājiem! Kāda bija šī nedēļa?

Otrajās Lieldienās pabiju Siguldā šūpoļu festivālā, kurās kāds no manas ģimenes paguva kārtīgi izmirkt😊 Trešdien kārtējais treniņš trenažieru zālē, kurā sastapu visas savas kolēģes – Vingruma maratonistes. Lielāko daļu no treniņa aizņem kardiotreniņi, pēc tam spēka vingrojumi, un, ja atliek vēl laiks, treniņu noslēdzu ar vieglu kardiotreniņu. Šoreiz trešdiena bez dejām.

Toties ceturtdienas vakars tika pavadīts salsas un kizombas ritmos. Lai gan liekas, ka divas stundas, kuras pavadu deju studijā, ir diezgan aktīvs treniņš, tomēr vajadzīgo soļu skaitu nevar iegūt… Tad jādejo vēl pāris stundas.

FOTO: personīgais arhīvs

Piektdienas vakars tiek pavadīts Vingruma klubā ierastajā treniņu režīmā. Šā Vingruma maratona laikā esmu iemācījusies diezgan patstāvīgi darboties, koriģēt savus treniņus; tam ir gan plusi, gan mīnusi… Sestdiena tika pavadīta bačatas deju nometnē Saules Villā, kurā gan tika aktīvi dejota bačata, lačata un kizomba, gan labi atpūtos. Vai esi dzirdējis kaut ko par lačatu? Info un video var pameklēt sociālajos tīklos.

Uz nometni gan bija jādodas ar savu pusdienu un launaga kārbiņu, lai nekristu kārdinājumā, sēžot pie kartupeļu bļodām, karbonāžu šķīvjiem. Biju sagatavojusies, līdz ar to bija viegli izturēt un nekrist kārdinājumā, piemēram, nobaudīt karbonādi. Nemanot ir pienākusi svētdiena. Paldies Vingruma maratonistei Ingai, kura uzaicināja nūjot. Tā nu devāmies no Vecāķu pludmales līdz molam un atpakaļ, pastaigas laikā nemanot 13 km noieti. Svētdienas pēcpusdienā manas meitas izbaudīja Vingruma kluba SPA zonu, kamēr es pavadīju laiku pie saviem ierastajiem trenažieriem. Neesmu liela SPA cienītāja, līdz ar to šis bija labs mirklis, lai mēs visas būtu kopā un tajā pašā laikā katra darītu to, kas mums patīk😊

Galvenais uzdevums šobrīd rast harmoniju un saplānot pareizi savu ikdienas ritmu starp darbu, sporta klubu, dejām un citām aktivitātēm. Nākamajā nedēļā piedalīšos 100 km skrējienā, kurš notiek vairākos posmos, neskriešu, bet, kā ierasts, distancē došos ar nūjām.

Tiekamies pēc nedēļas😊

Vingruma maratoniste Dace