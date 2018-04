«Vingruma» Raimonds: biju «uz pauzes», jo cipars 89,8 kg likās nereāls!

Respektīvi, pilnīga putra, jo pavasarī putni galvā. Te varētu sākt runāt par bērna barošanu, jo tika pieminēta putra, vai arī par putniem. Kā arī par ēst gatavošanu vai medībām. Ja par medībām, tad var pieminēt manu maratona kolēģi Ansi, jo viņam patīk medības…

Ko? Bilde kļuva skaidrāka? Protams, ne, es saprotu, murgu lasīt var, ja ir pacietība un interese par stāsta beigām, jo liekas, ka tūlīt, tūlīt tas beigsies un būs skaidrība, bet NEKĀ!!! Turpinu par pareizu un sabalansētu uzturu un par pavasari.

Ir pozitīvi pārsteidzošs rezultāts saistībā ar svariem. Pagājušajā reizē lielījos un rādījos bildē, ka no mana stabilā 91,7 kg ir palicis precīzi 91 kg. Tad šonedēļ bija jau citi cipari. Pirmdien svari atļāvās man uzrādīt nepieklājīgus 90 kg; trešdien, kad svēros pie trenera Normunda uz BMI svariem, tie uzrādīja 88,2 kg, bet tie vienmēr uzrādījuši mazāk salīdzinājumā ar sporta zālē esošajiem. Es vados pēc pēdējiem - publiski pieejamajiem.

FOTO: Privātais arhīvs

Savukārt piektdien vispār biju uz pauzes, jo cipars 89,8 kg likās nereāls. Nereāls, bet fakts! Pārbaudīju vairākas reizes, bez izmaiņām. Secinājums viens, ēd dienā 1900 līdz 2400 kcal, trenējies apzinīgi, jo dari priekš sevis, esi aktīvs un neesi slinks saistībā ar ēšanu, tad rezultāts būs. Te nu tas ir redzams. Ā, vēl atpūties arī! :) Kā jau reiz tika minēts par tauku un muskuļu masu, tad pirmo divu nedēļu rezultāti bija iespaidīgākie. Tāpat būs ar svaru, pēdējās nedēļās būšu to nometis ātri, bet pēc tam, lai dabūtu vēl zemāk, būs jāstrādā divtik. Bet galvenais būs izdarīts, Tev tiks parādīts, ka tas ir iespējams, ja tiek veiktas kompleksas darbības.

Būšu bijis Tavs laboratorijas trusītis (vai žurciņa), uz kā piemēra vari secināt, domāt un lemt, ko darīt ar sevi, vai to darīt ar sevi un beigu beigās sākt cīnīties ar sevi, lai beidzot to izdarītu. JO trīs mēnešu garumā, es ceru, esi lasījis ne tikai manus, bet arī Anša, Ingas, Daces un Ineses rakstus. Esi dzīvojis mums līdzi, un būtu vēlams, ka esi izlēmis BEIDZOT rīkoties ŠODIEN UN TAGAD, nevis pirmdien, nākamnedēļ vai sākšu no maija, piemēram. Ja Tev nav liekā svara un jūties labi savā ķermenī, tad noteikti neesi tik vingrs, kā varētu būt, jo, kā mēs sapratām, svarīgi ir ne tikai nodzīt svaru ar monotonām kustībām un ēšanu, bet ir arī svarīgi būt lokanam. Ikdienā mēs kustinām locītavas ĻOOOOOTI ierobežotā amplitūdā, un izlocīties tā kārtīgi vajag. Bet arī tas ir jādara PAREIZI. Atkal jau jāatkārtojas, bet tas ir pieminēšanas vērts, ka ir indivīdi, kas «iesildās» pirms svaru celšanas, nuuuu kaut kur VIENU minūti. Nepārspīlēju, tiešām vienu minūti, un arī to viņi dara, teiksim tā - smieklīgi! Ir «meistari», kas vingro «agresīvi»! Viņi ar spēku vicina kājas un rokas, nevis mierīgi, atslābinoši un ar pašinerci. Bet ko nu tur, tā ir viņu darīšana, jo viņos dzīvo pārliecība: «Visu zinu pats, treneris vai padoms nav nepieciešams!» Kā tu tādam palīdzēsi…

Par rakstiem runājot, nedrīkst palaist garām mūsu mentora Normunda Rozenšteina ikmēneša atskaites, kur ir apkopoti dati par mums visiem. Ja neesi lasījis, izlasi un salīdzini.

Tātad vēlreiz! Ja esi izlēmis trenēties, tad Tev jāzina, ko vēlies sasniegt, un tas jātur prātā visu treniņu laiku. Kā arī stingri jāpieturas pie trenera ieteikumiem.

Secinājums – lai sāktu darboties un darītu to pareizi, Tev IR nepieciešams treneris, vismaz pirmās 5-6 nodarbības, kā arī tas ir nepieciešams, lai treneris saprastu, vai izvēlētā programma un slodze ir Tev piemērota. Neizbēgami Tev jābūt izcili godīgam pret viņu. Tikai kopīgiem spēkiem var sasniegt rezultātu, kā sacīt jāsaka.

Labs ir, pietiek gudroties un tad jau manīs, vai vēl «tiksimies»! :) ČAU!