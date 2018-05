Kādus titulus šorīt karaliene piešķīrusi Harijam un Meganai?

Kensingtonas oficiālajā paziņojumā teikts, ka Viņas Augstība Elizabete II savam mazdēlam, Velsas princim Harijam piešķīrusi vairākus oficiālos titulus: Saseksas hercogs, Dambartonas grāfs un barons Kilkels.

Pēc laulībām princis Harijs kļūs par Viņa Karalisko Augstību Saseksas hercogu, bet Megana Mārkla par Viņas Karalisko Augstību Saseksas hercogieni.

