Istabenes dienasgrāmatas

Baiba ir žigla, ar saimniecisku tvērienu – to uzreiz var pamanīt. «Kā nu ne? Meitene no laukiem,» viņa smejas. Turklāt no dziļiem. Baiba nāk no Ogres novada Meņģeles pagasta. Mācoties pamatskolas 9. klasē, meitenei nebija ne jausmas, ko iesākt tālāk. Vienīgi bija skaidrs – jātiek prom no laukiem, kuros nekāda attīstība nenotiek. «9. klasē pie mums atnāca un uztaisīja testu, kas parādīja, uz ko katram ir nosliece. Man ieteica viesmīlības un apkalpošanas sfēru. Tā mēs, divas klasē klusākās meitenes, aizgājām uz Rīgu, bet pārējie uz kaimiņu pagastiem.» Rīgā Baiba mācījās amatu skolā, līdz saņēma diplomu, kurā rakstīts: viesnīcu pakalpojumu komercdarbinieks. «Tāds universāls diploms – es viesnīcā varu būt jebkas,» viņa paskaidro.

«Kā nokļuvu te? O, tas vispār bija...»

Baiba strādāja Koknesē gleznainā vietā Daugavas krastā, viesnīcā «Vino Roso». Restorāns, dārgi numuri, kāzas, jubilejas, kurās bija sešdesmit viesu. Tā tas turpinājās, līdz viesnīca – čuš un bankrotēja. Baiba palika bez darba, apkārtnē darba nebija.

Vienīgā alternatīva – pārdevēja vietējā veikalā. To nu Baiba neparko negribēja.

Bija skaidrs, ka nāksies kravāt čemodānu un meklēt darbu ārzemēs vai Rīgā. «Es zinu, ka neesmu cilvēks, kuru vilktu uz ārzemēm. Tas nav priekš manis,» paskaidro tumšmate. Baibas mammas draudzene teica, lai meitene padzīvo pie viņas, kamēr iekārtosies un atradīs citu dzīvesvietu. Baiba darbu ātri atrada – viņu pieņēma kādā viesnīcā.