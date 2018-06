Vējone: Sieviete ir ģimenes un līdz ar to arī visas sabiedrības pamats

«Šis ir informatīvais karš labā nozīmē!» – tā par kampaņu «Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!» 10.jūnijā notikušajā preses konferencē izteicās veselības ministre Anda Čakša. To, ka informācija var glābt dzīvības, apliecināja arī Somijas vēstnieka Latvijā vietniece Anna-Mari Hämäläinen, kura atzina, ka 9 no 10 sievietēm Somijā izārstējas no krūts vēža, jo viņām ir pieejama efektīva terapija, turklāt sievietes Somijā regulāri veic profilaktiskās krūšu pārbaudes un tādējādi atklāj krūts vēzi agrīnā stadijā, kad tas ir ārstējams.