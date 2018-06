6 idejas, kā nodzīvot katru dienu kā svētkus

Baltās pop-up piknika vakariņas L’elegante Pop-Up Picnic Latvijā notiek kopš 2015. gada, un šajā laikā dalībnieku skaits ir audzis no 500 līdz 1500. Šāda veida pikniki ir populāri daudzviet pasaulē, un to galvenā ideja ir vakariņas skaistā pilsētvidē jeb vakariņošana neierastā vietā. Šobrīd dažādu pikniku laiks ir pašā plaukumā, un L'elegante Pop-Up Picnic producente, komunikācijas un pasākumu mārketinga aģentūras Pop Up Sense vadītāja, Biznesa augstskolas Turība absolvente Gunta Skalberga stāsta, ka prieku iespējams rast arī mazās lietās, un ir jāprot atrast balansu starp darbu, ikdienas stresu un atpūtu. Gunta Skalberga dalās idejās, kā pavadīt neaizmirstamu vasaru un mācīties katru dienu nodzīvot kā svētkus.