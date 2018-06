Visbiežāk pārkaršana iestājas pēc ilgstošas uzturēšanās saulē, it īpaši dienas karstākajās stundās – no plkst. 11.00 līdz 15.00. «Euroaptieka» farmaceite skaidro, ka pārkaršanas pazīmes ir reibonis, galvassāpes, paaugstināta ķermeņa temperatūra, nespēks, apetītes zudums vai tieši otrādi – izteiktas slāpes. Lai izvairītos no pārkaršanas saulē, galvu jānosedz ar lakatu vai cepuri, kā arī saulē nedrīkst uzturēties pārāk ilgi. Pārkaršanas gadījumā jāmeklē tuvākā ēna vai, vislabākajā gadījumā, vēsākas telpas ķermeņa temperatūras mazināšanai. Ieteicams aukstas kompreses uzlikt uz pieres un krūtīm, kā arī jādzer vēss ūdens – pārkarstot ķermenis atūdeņojas. Lai arī šķiet, ka auksta ūdens pelde palīdzēs atvēsināties un mazinās pārkaršanu, uzreiz veldzēties tuvākajā peldvietā nedrīkst –

strauja temperatūras maiņa var izraisīt krampjus.