Kas vecākiem jāzina par bērna pārkaršanu saulē?

Reizēm šķiet, ka ārā nav nemaz tik karsts, tomēr augsta gaisa temperatūra apvienojumā ar augstu gaisa mitruma līmeni var veicināt pārkaršanu. Vasaras mēnešos gaisā ir daudz ūdens tvaiku, līdz ar to sviedri no ādas virsmas neiztvaiko un tiek apgrūtināta siltuma atdeve. Tas notiek arī tad, ja bērns neuzņem ūdeni pietiekamā daudzumā. Maziem bērniem tas ir pat bīstami dzīvībai, tādēļ būtiski, ka saulainā laikā, dodoties pat nelielā pastaigā, tiek ievēroti vairāki piesardzības pasākumi. Pirmkārt, pirms došanās saulē bērna āda ir jānoklāj ar saules aizsargkrēmu (ieteicams izmantot krēmu ar aizsargfaktoru SPF 50). Otrkārt, galva jāpasargā no tiešiem saules stariem, izmantojot galvassegu. Cepurei vai lakatam jābūt ļoti plānam un no «elpojoša» materiāla, ne sintētikas. Treškārt, ja mazulis tiek atstāts guļam ratiņos, tie jānovieto ēnā, neaizklājot ratu kulbu ar lakatu vai segu, jo tas veicina ratu uzkaršanu, turklāt var apgrūtināt bērnam elpošanu. Ceļojot ar automašīnu, nepieciešams sekot līdzi gaisa temperatūrai un tā cirkulācijai – slikti vēdinātā spēkratā bērni, īpaši zīdaiņi, ātri pārkarst.