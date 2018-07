Es esmu tik laimīgs, ka Latvijā jūs turat tautas tradīcijas tik dzīvas. Tas ir nepieciešami.

Ir jāiet atpakaļ vēsturē, lai bērni zina savas saknes, lai jūt lepnumu, lai caur to arī apzinās savu vietu sabiedrībā. Viņiem ir jāzina savu vēsturi ļoti labi. Tajā pašā laikā viņiem ir vajadzīga globālā perspektīva. Mums jāsaprot, ka dzīvojam globalizētā sabiedrībā un jūtamies savienoti ar cilvēkiem visās pasaules malās. Jūs nevarat teikt - es esmu eiropietis un esmu saistīts tikai ar Eiropu. Jūs esat saistīti ar Āziju, ar Amerikām, ar Āfriku. Globālā vīzija un perspektīva… Art of Living fonda mērķis ir ļaut cilvēkiem sajust, ka visa pasaule ir viena ģimene. Baudīt mūziku, kultūru, filosofiju no visas pasaules. Redzi, mēs pieņemam pārtiku no katras pasaules malas, mēs pieņemam mūziku gandrīz no visas pasaules, bet zināšanas nav kļuvušas tik universālas. Protams, jogas cilvēku kļūst arvien vairāk, un jogai un citām zināšanām vēl ir daudz iespēju asimilēties. Tas viss veicina jaunu cilvēku personības veidošanos.