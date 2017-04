Lai redzētu putekļus - notīri logus! Padomi ātrākai logu tīrīšanai

Kad mantas ir sakārtotas, laiks ķerties logu tīrīšanai – caur tīriem logiem labāk ienāks dienas gaisma un būs vieglāk turpināt lielo uzkopšanu. Jā, putekļi kļūs redzamāki, toties būs iedvesma turpināt iesākto!

Logu tīrīšana ir tas darbs, ko daudzi labprāt uzticētu kādam citam. Tomēr tai ne vienmēr ir jābūt smagai un apnicīgai nodarbei. Izvēloties visatbilstošākos darba rīkus un līdzekļus, ātri sasniegsi spožu rezultātu.

Izvēlies piemērotāko laiku

Vislabāk logus tīrīt sausā un saulainā dienā, tomēr ievēro, lai laiks būtu pietiekami silts. Ar mitrām rokām, virinot logus un tos tīrot no ārpuses, vari itin viegli sasaldēties. Lai arī cik vilinoši ir notīrīt logus, kolīdz telpās iespīd pirmie pavasara saules stari, ir vērts nogaidīt, lai nolīst kārtīgs pavasara lietus, pirms ķerties pie logu tīrīšanas. Spēcīgi pavasara lieti, kas vērojami pirmajās siltajās nedēļas, mēdz nošķiest logus un tad tie ir jāpārtīra vēlreiz – no ārpuses. Tāpat ņem vērā, ka ērtāk logus būs tīrīt, ja tajos nespīdēs tieši saules stari.

Vispirms atbrīvo logus

Pirms ķeries pie tīrīšanas darba, atbrīvo vietu pie logiem – no aizkariem, no mantām, lai tās netraucētu tīrīšanu. Tāpat vispirms no logiem un palodzes notīri putekļus un gružus ar sausu lupatu vai birstīti. Pirms sāc mitro tīrīšanu, noplēs visas uzlīmes, dekorus un lipekļu atstātās pēdas.

Līmlentes un dažādu lipekļu pēdas ērtāk noņemt ar žileti.

Sāc ar rāmjiem

Kad darba vieta ir sagatavota, noteikti apklāj palodzi – ar avīzēm vai plēvi. Noteikti tīrīšanas procesā nāksies atbalstīt pēdas uz palodzes virsmas vai lielāki netīrumi var sasmērēt palodzi. Pārklājums pasargās to.

Mitro tīrīšanu sāc ar rāmjiem. Koka rāmji parasti prasa lielāku piepūli nekā plastmasas rāmji, taču tos abus var tīrīt vienkārši ar ūdeni, vieglu ziepjūdeni vai ar kādu abrazīvo līdzekli.

Labākais līdzeklis rūtīm – Cillit Bang

Nu jau ir vēsturē tie laiki, kad vairums cilvēku loga rūtis tīrīja ar avīzi un ūdeni. Izvēloties tīrīt ar ūdeni, ir risks, ka ūdens pats par sevi atstās liekas pēdas uz stikla, kā arī tas tik labi nenoņem netīrumus. Izņēmums, protams, ir, ja tīrīsi logus ar destilētu ūdeni. Tāpēc labākā izvēle ir speciāls tīrīšanas līdzeklis. Cillit Bang ir droša izvēle logu tīrīšanā.

No augšas uz leju

Loga rūtis sāc tīrīt virzienā no augšas uz leju. Cillit Bang līdzekli logu mazgāšanai ir ļoti ērti lietot – uzsmidzini to uz loga rūts un notīri. Tas spēj notīrīt pat lielus netīrumus, kas radušies garā rudens un ziemas laikā. Tāpat Cillit Bang ir īpaši noderīgs logu tīrīšanai pēc remonta vai būvniecības darbiem. Lai izvairītos papīra dvieļu vai lupatu atstātajām švīkām, atbrīvojies no tām, ātri nopulējot švīkas – vislabāk ar mikrošķiedras lupatiņu.

Reizēm gadās, ka īpaši netīras vietas ar vienu reizi notīrīt neizdodas. Tādā situācijā līdzekļa uzklāšanu un tīrīšanu atkārto, cik reižu nepieciešams. Papīra dvieļi vai mikrošķiedras lupatiņas – izvēlies vispiemērotāko materiālu. Atceries, logu tīrīšanai no ārpuses parasti ir vajadzīgas citas lupatas kā iekšpuses tīrīšanai – smiltis ar nokrišņiem veido lielu netīrumu kārtu, un tā sasmērēs lupatu diezgan ātri.

Priecājies par rezultātu

Kad esi notīrījusi vienu logu, apbalvo sevi ar īsu pauzi, kādu našķi vai tējas tasi, ļaujot papriecāties par redzamo rezultātu. Tomēr lai arī cik vilinoši nebūtu pēc viena loga notīrīšanas atlikt pārējo logu spodrināšanu uz citu dienu, ja vien laiks atļauj, turpini iesākto. Citā dienā pieķerties šim darbam būs vēl grūtāk un lielā tīrīšana ievilksies.

Turpmāk tīri logus divas reizes gadā – sākoties un beidzoties siltajai sezonai. Tā tu izvairīsies no ļoti netīriem un vēlāk grūti tīrāmiem logiem, turklāt tava māja izskatīsies daudz jaukāk!

