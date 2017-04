Miega maģija – 7 svarīgi ieteikumi īstās segas izvēlei

Mūsdienās dziļš un sabalansēts naktsmiers ir būtiska cilvēka labsajūtas atslēga. Tas palīdz izturēt ikdienas stresa situācijās, kā arī produktīvi aizvadīt saspringtās darba dienas. Sega spēcīgi ietekmē kopējo komforta līmeni guļamistabā. Lai neapmaldītos plašajā segu piedāvājuma klāstā, iesakām pieturēties pie 7 pamatbaušļiem ceļā uz īstās segas atrašanu:

1. Segas siltam un vēsam laikam

Gandrīz katram gadījies pamosties, drebinoties no aukstuma ziemā, vai tieši otrādi, nospārdot segu pārāk lielā karstuma dēļ. Miegs ir iztraucēts nepiemērotas segas dēļ. Izvēloties segu, jāņem vērā tas, kādai telpu gaisa temperatūrai tās piemērotas. Atsauciet atmiņā ceļojumus uz Alpu kalnu ciematiņiem ar īpaši biezām dūnu segām, kurās ievīstīties pēc nobraucieniem pa sniegotajām slēpošanas trasēm. Vai arī atvēsinošos palagus un pavisam plānās vilnas segas Kanāriju salās pēc karstajām sauļošanās kūrēm okeāna krastā. Atkarībā no sezonalitātes iedala trīs segu grupas: ziemas, vissezonas un vasaras. Pirms segas iegādes noteikti pastāstiet veikala pārdevējiem – konsultantiem savus miega paradumus, lai noskaidrotu tieši sev piemērotu segas biezumu un veidu.

2. Izvēlies sev piemērotu segas izmēru

Lai naktī justos komfortabli, ļoti svarīgi izvēlēties gulēšanas ieradumiem piemērotu segas izmēru. Pasaulē ir pieņemtas vairākas segu izmēru sistēmas. Eiropā galvenokārt lieto divas – metrisko un imperiālo. Latvijā pārsvarā pieejami trīs standarta metriskie segu lielumi. Populārākais divvietīgas segas izmērs ir 2000 x 2000 mm. Šo segu izvēlas uz divvietīgās gultas, kuras platums ir 1,6 metri. Tā ir samērā šaura diviem, tāpēc bieži izvēlas lielāku segu ar izmēriem 2400 x 2200 mm. Tā ir piemērota 1,8 m platai gultai. Jāņem vērā, ka segai jāpārsedz abas gultas malas no 10 līdz 20 cm platumā. Trešais segas tips ar izmēriem 1400 x 2000 mm ir visšaurākais. Tās parasti iegādājas bērniem, jauniešiem, kā arī cilvēkiem, kuri guļ vieni vienguļamajās gultās. Taču arvien populārāk kļūst izvēlēties divas šādas segas pārim, kurš guļ kopējā gultā. Tad pāra starpā nedraud izveidoties interešu konflikts, kura sega būtu piemērota abiem.

3. Izvēlies sev atbilstošāko segas materiālu

Svarīgākais segas izvēlē ir tās materiāls. Segu veido tās pildījums un virsējais audums. Nav nemaz tik vienkārši izdarīt izvēli par labu viena vai otra materiāla segai. Taču speciālisti iesaka izvēlēties dabiska izejmateriāla segas.

Jau izsenis pasaulē populārākās ir pīļu un zosu dūnu segas. Dūnu segu cenu amplitūdu ietekmē dūnu klase un kvalitāte, kā arī spalvu piemaisījums. Pasaulē dārgākais un ekskluzīvākais ir savvaļas pīļu dūnu segu pildījums. Šīs dūnas ievāc Islandes salās, putnu ligzdošanas vietās. Tiek vāktas tikai putniem nokritušās dūnas. Šis process ir 100% roku darbs. No šīm dūnām izgatavo īpaši siltas un vieglas luksus klases segas. Latvijā pieejamas prestižā vācu ražotāja Heffel un austriešu ražotāja Kauffman Islandes pīļu dūnu segas.

Otra populārākā ir vilnas segu grupa. Jaka, merino un kamieļa vilnai piemīt izteiktas termoregulējošas īpašības. Tās parasti izvēlas cilvēki, kuriem patīk nedaudz smagākas segas, salīdzinot ar dūnu segām.

Trešās grupas segu galvenais izejmateriāls ir ziedi un augi. Segas ražo no lina, ciedra, zīdkoka ziediem, bambusa, kukurūzas un citiem augiem. Linu parasti lieto atvēsinošām vasaras segām. Mūsdienās tā vietā izvēlas arī Tencel (100% lyocell) auduma segas. Tās ir uz eikaliptu bāzes radītas segas, kas iztvaiko naktīs izvadīto cilvēka mitrumu, nodrošinot komfortablu ķermeņa termoregulāciju. Dārgākās segas šajā grupā ražo no zīda. Zīds ar savu maigo spīdumu un gludo faktūru vienmēr asociējies ar greznību un izsmalcinātību. Piemēram, Latvijā var iegādāties itāļu modes nama Frette ekskluzīvās zīda segas. Tās iesaka izvēlēties cilvēkiem, kuri īpašu uzmanību un rūpes velta savas ādas izskatam.

Segu pasaulē pieejamas arī labas alternatīvas alerģiskiem cilvēkiem. Antibakteriālas un antialerģiskas īpašības piemīt bambusa un kukurūzas segām, ir mikrošķiedras segas un tādas, kas nodrošina klimata kontroles komforta līmeni. Segas kvalitāti un cenu līmeni nosaka arī virsējais audums. Ekskluzīvākais virsauduma veids ir zīds. Kokvilnas audumi vienmēr būs ievērojami lētāki.

4. Segas ar ārstnieciskām īpašībām

Kādam paveiksies izvēlēties savu vienīgo un īsto segu jau pirmajā iepirkšanās reizē, ja tomēr nē, tad atcerieties, ka ir segas ar ārstnieciskām īpašībām. Piemēram, ciedra sega regulē asinsspiedienu. Tai ir izteikti nomierinošs efekts. Merino vilnas segas noņem muguras sāpes. Savukārt kamieļa vilnas sega aizsargā no apkārtējā elektromagnētiskā lauka ietekmes, kas īpaši aktuāli kļūst mūsdienu digitalizētajā laikmetā.

5. Rūpējies par savu segu

Kvalitatīvai un no dabiskiem izejmateriāliem ražotai segai nepieciešama rūpīga kopšana. Iesakām jau veikalā noskaidrot, kā to labāk darīt. Ja tas nav izdarīts, var vadīties pēc segai piešūtajā instrukcijā iekļautajām norādēm. Lielāko daļu no segu veidiem jātīra ķīmiskajā tīrītavā. Tikai dažas segas drīkst mazgāt veļas mazgājamā mašīnā. Piemēram, dūnu segas drīkt mazgāt, taču ar nosacījumu, ka mājās ir arī ļoti jaudīgs veļas žāvētājs. Pēc izmazgāšanas ar gaisa plūsmas palīdzību dūnas kārtīgi jāizpurina un jāpanāk to pilnīga izžūšana. Neiesaka dūnu segas žāvēt bez žāvētāja, jo pastāv liela varbūtība, ka dūnas pietiekami ātri neizžūst un sāk bojāties (pūt). Tad sega ir neglābjami sabojāta.

Savukārt vilnas segas iesaka mazgāt pēc iespējas retāk, taču regulāri vēdināt un izpurināt. Kā norāda interjera un delikatešu centra mc2 tekstila nodaļas vadītāja Nelli Spilve, vilnas segas satur lanolīnu. Tas ir ādas tauku dziedzeru sekrēts, kas pasargā segas iekšējo slāni no netīrumiem. Segas bieža mazgāšana noārda šo slāni, un sega var zaudēt savas labās īpašības.

6. Izvēlies piemērotu pārējo gultas aprīkojumu

Atkarībā no segas izmēra, jāpiemeklē gultasveļa. Nemēģiniet to iemīcīt pārāk mazā segas pārvalkā, vai tieši otrādi – noslīcināt pārāk lielā. Lai nezaudētu izcilas segas pozitīvo iedarbību uz dziļu naktsmieru, izvēlieties gultasveļu no dabiska un kvalitatīva auduma. Veikalos, kuros pieejamas labas segas, parasti var iegādāties arī virsmatračus, spilvenus, pledus un gultasveļu. Atcerieties, cik daudz laika pavadiet gultā, un izveidojiet to par īstu paradīzes stūrīti saviem sapņiem!

7. Segas kā lieliska dāvana nozīmīgos dzīves brīžos

Labas segas ir samērā dārgs pirkums, tās ir ilglaicīgs ieguldījums jūsu labsajūtā. Tāpēc bieži tās izvēlas, kā lielisku dāvanu kāzās vai raudzībās. Pašlaik pieejami īpaši jaunlaulāto virsmatrači, kas piesūcināti ar afrodiziakiem – ēteriskām vielām, kas veicina un stimulē seksuālo aktivitāti. Ražotājs pat norāda, ka to kalpošanas ilgums ir visai garš, afrodiziaku iedarbība saglabājas pat līdz 40 virsmatrača mazgāšanas reizēm. Varbūt tie noderēs ne tikai jaunlaulāto medusmēneša noskaņu veicināšanai, bet atsvaidzinās romantikas dzirksti ne vienā vien guļamistabā?