Tīras grīdas – bauda tavām pēdām un degunam

Kad ar lielo tīrīšanu būsi uzveikusi putekļus, kurus krāj tavas mantas, mēbeles un drēbes, būs vēl jāpacīnās ar to savākšanu no grīdas. Atceries, ka grīda jau nav tikai tur, kur mēs staigājam – ikdienā aktīvi izmantojam vien nelielu daļu no grīdas platības. Tāpēc ņem vērā, ka, kārtīgi iztīrot visu grīdu, pateicīgas būs ne tikai tavas pēdas, bet arī deguns un viss elpošanas aparāts. Tāpat pēc ziemas sezonas sāls un smilts paliekas ir acīm redzamas – ar to visu tev būs jātiek galā!

Kāpēc ir vērts kārtīgi izdzenāt putekļus Lai arī ir teiciens, ka no putekļiem neviens nemirst, tādējādi attaisnojot netīrību mājās, ir skaidrs, ka liels daudzums sadzīves putekļu var atstāt negatīvu iespaidu uz veselību. Putekļi mēdz saturēt dažādus alergēnus (putekļu ērcītes, cilvēku un dzīvnieku izcelsmes netīrumus, ziedputekšņus), kas var izraisīt vai saasināt dažādas alerģijas, bronhiālo astmu, kā arī citas elpceļu saslimšanas. Tāpat pēc remonta vai beidzoties būvniecības procesam, telpās ir paaugstinās putekļu daudzums. Noteikti ir vērts rūpīgi iztīrīt grīdas ne tikai estētisku, bet arī veselības apsvērumu dēļ. Pastum un pietupies! Lai kārtīgi varētu veikt šo darbu, noteikti pārbīdi mēbeles, kuras ir pietiekami mobilas. Skaidrs, ka milzu iebūvēto skapi izkustināt neizdosies, taču dīvānu, krēslus un mazākas mēbeles izkustināt vari itin viegli. Iztīri zem gultas, skapjiem un katru kaktu, kur vien tiec klāt. Uzmanīgi ar ūdens daudzumu Vispirms noteikti veic sauso uzkopšanu – saslauki vai uzsūc gružus un tikai pēc tam ķeries klāt mitrajai uzkopšanai. Atkarībā no grīdas materiāla, izvēlies ne vien atbilstošu līdzekli, bet arī ūdens daudzumu, ko lieto grīdas mazgāšanai. Flīžu, akmens, marmora un citu ūdens izturīgu materiālu grīdu vari laistīt pēc sirds patikas, bet lamināta vai koka grīdai lieks ūdens daudzums var to sabojāt. Ievies ieradumu likvidēt lielos netīrumus uzreiz, kolīdz tie rodas. Uzslauki smiltis un dubļus koridorā uzreiz pēc pārnākšanas mājās vai ēdienu atliekas no grīdas tūlīt pēc maltītes beigās. Tā netīrumi netiks iznēsāti pa visu māju. Darbiņš vīram un bērniem Pieņemot, ka lielo uzkopšanu lielākoties veic ģimenes sievietes, grīdas tīrīšana noteikti ir darbs, ko vari deleģēt citiem mājiniekiem. Tev nav jāpārvēršas par uzkopēju, mājsaimnieci vai kalponi. Grīdu uzkopšana ir pietiekami vienkāršs darbs – parasti bērniem pat patīk lietot putekļusūcēju un mitrās birstes. Ja pirms tam būsi ieviesusi kārtību telpās, varēsi nodot grīdu tīrīšanu pārējiem ģimenes locekļiem. Tāpat vari apgādāt savus bērnus ar mazajām birstītēm un iemācīt netīrumus, kas rodas pēc viņiem, savākt pašiem uzreiz. Papīra gabaliņi vai plastilīna paliekas – bieži bērniem, aktīvi darbojoties, piegružojas grīda. Iemāci bērniem to saslaucīt pašiem! Nost ar zeķēm! Tūlīt sāksies siltā sezona, kas ļaus uzelpot arī mūsu pēdām. Staigāšana ar basām kājām ir veselīga kā bērniem, tā pieaugušajiem. Palutini savas pēdas pēc garas dienas – ļauj tām sajust tīras grīdas patīkamo un vēso pieskārienu!